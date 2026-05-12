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謝衣鳯若參選他也要選？民進黨彰化黨部前主委邱建富：我不當歷史罪人

聯合報／ 記者簡慧珍劉明岩／彰化即時報導
民進黨彰化縣黨部前主委邱建富不否認將參選下屆縣長。圖／邱建富提供
民進黨彰化縣黨部前主委邱建富不否認將參選下屆縣長。圖／邱建富提供

國民黨下屆彰化縣長人選卡關，牽動民進黨選情？地方盛傳如果謝衣鳯被藍營徵召參選，民進黨前縣黨部主委邱建富將加入戰局。邱建富今表示，地方傳言恰恰相反，藍綠兩強相爭之下沒有第三人空間，他不會當拉垮陳素月的歷史罪人。

2026九合一選舉

國民黨縣黨部主委蕭景田昨表示，已建議黨中央本周三公布徵召人選，黨中央完成提名彰化縣長人選的機率相當高。外界解讀再三要求參考民調來提名的謝衣鳯被排除，謝衣鳯對此已嚴正否認，而邱建富參選動向再度受關注。

邱建富表示，謝衣鳯的基層民意很強，國民黨如果提名她，將與民進黨提名立法委員陳素月形成兩強對峙，藍綠相爭沒第三勢力介人的空間，他參選只會成為拉垮同黨陳素月的歷史罪人，這種事損人不利己將付出很大代價，他不會做。

邱建富又表示，如果國民黨沒提名謝衣鳯，他只能說「做戲的要散戲，看戲的不肯；坐轎的想下來，抬轎的不肯。」身為民進黨創黨黨員、39年黨齡、兩屆縣黨部主委、兩屆彰化市長，他會考量如何回應基層民意。

陳素月說，民進黨中央依黨內初選結果提名她參選下屆縣長，邱建富若真參選，無論用什麼身分都是分裂民進黨，一定會影響她的選舉，希望邱建富以大局為重；此外，大家解讀彰化縣長兩藍一綠，對她非常有利，她認為選舉應有危機意識，即使對手是魏平政也不能小覷。

邱建富 蕭景田 謝衣鳯 彰化 陳素月

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