綠明徵召沈伯洋過去2年立委提案曝 陳冠安：改人設就能當台北暖男?

民進黨選對會明天上午將開會，拍板徵召不分區立委沈伯洋出戰北市長蔣萬安。國民黨北市港湖議員參選人陳冠安則統計沈伯洋立委這兩年的提案數及內容，陳冠安說，從沈任立委的提案看，不關注民生經濟議題，也不關注台北發展，「現在就想改變人設當台北暖男？」

陳冠安說，沈伯洋作為立法委員，是否關心育兒議題？從他的立法行為來看，一目了然。以立法院的問政系統來看，沈伯洋目前第一主提的法案有31案。逐項檢索後，發現涉及兩岸與國安相關議題的法案有22案；次多的則是司法類型，有5案；兒少相關的則有3案；最後一案則是丹納斯風災重建條例。

陳說，沈伯洋的立法提案，外界對他的印象毫無偏差，就是主打抗中保台，第一主提案占比高達71%。至於沈伯洋有關兒少的議案，第一主提案占比不僅不到一成，且分別是性影像、未成年人個資與網路隱私兒少犯罪防制相關。現在想主打的好爸爸人設，則相當諷刺的，育兒關聯的第一主提案竟為零。

扣除性質特殊的重建條例，從第一主提案的內容來看，陳冠安說，沈伯洋擔任立委兩年的成績單，沒有提出任何民生法案。除了對兩岸國安司法議題外，對其他議題的關心程度都相當有限。

「甚至以『台北』為關鍵字，用立院系統來檢索問政成果，沈伯洋只有4次會議發言」。陳冠安說，一次是台北地檢署、一次是對中政策跨國議會聯盟在台北開會、兩次是駐外單位名稱有台北。以此來看，沈伯洋在立院幾乎沒有關心過台北相關發展議題。

陳冠安提到，前天沈伯洋發布短影音、邀家人入鏡，被外界認為是打溫情牌，要建立居家好丈夫、父親的柔軟人設。但根據媒體日前透露，沈被延後徵召的一個關鍵原因就是要改變人設，從原本高仇恨的抗中保台認知作戰專家，轉為重視民生經濟等軟性議題，以降低仇恨值，爭取中間選票。

陳說，沈伯洋是不是好丈夫、父親，得由他的家人來評價，外界無從置喙。但從過去提議案看，沈看來不關心民生、不關心台北，然後現在準備要選台北市長，就妄想可以透過改變髮型、拍拍影片，就搖身一變改變人設。打選舉只想改變人設而不是扎實做事，這想法，果然是認知作戰大師。