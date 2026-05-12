國民黨彰縣長人選本周揭曉 魏平政呼之欲出

國民黨彰化縣長布局卡關，黨內焦慮湧現，國民黨彰化縣黨部主委蕭景田昨表示，他上周已強烈建議黨中央，明天公布徵召人選，否則地方恐陷入內耗，他雖未獲正式通知，但本周完成提名的機率相當高。蕭景田不透露最後徵召人選，地方普遍認為，蕭支持的前考紀會主委魏平政呼之欲出。

魏平政昨天表示，若真的獲提名，將以最大誠意拜會其他參選人。現任立委謝衣鳯說，她仍是藍白陣營中最強參選人，黨中央想靠空降人選獲認同，那是「Mission impossible（不可能的任務）」。

已表態爭取國民黨彰化縣長提名者，包括謝衣鳯、魏平政與彰化縣前副縣長柯呈枋、洪榮章等四人。新北市副市長劉和然已多次表態無意願參選，仍持續被點名。

蕭景田昨天表示，縣長提名遲未定案，還影響鄉鎮市長與議員選舉布局，若持續拖延，基層與有意參選者都會陷入不安，甚至演變成內耗；上周已積極建議本周三完成徵召，黨中央可能會接受建議，「黨主席接受度滿高，也沒有說不行」，但他不能說是誰，待黨中央宣布。

對於彰化縣長提名僵局現曙光，黨中央昨未證實是否在明天中常會提名，僅表示相關人選正積極協調中，尚未定案。據了解，黨中央仍和縣長王惠美積極協調中，謝衣鳯因家族因素，無法代表國民黨角逐彰化縣長。