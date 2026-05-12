首都之戰 綠明拍板 沈伯洋挑戰蔣萬安

年底台北市長選舉，藍綠對戰組合確定。據掌握，民進黨選舉對策委員會明天上午將開會，拍板徵召不分區立委沈伯洋出戰台北市長，挑戰國民黨籍現任台北市長蔣萬安，屆時身兼民進黨主席的賴清德總統將在下午的提名記者會為沈伯洋披上參選彩帶並授旗，揭開首都選戰序幕。

民進黨明徵召不分區立委沈伯洋參選台北市長，挑戰國民黨籍現任市長蔣萬安（圖）。本報資料照片

台北市長選舉全國矚目，蔣萬安連任氣勢強勁，民進黨鎖定代表新世代的沈伯洋出戰。國民黨北市議員汪志冰認為，民進黨派出沈伯洋，就是要用非典型選戰打法，挑戰蔣萬安的連任之路，不管對手拋什麼議題，蔣接下來的爭取連任，不會隨沈伯洋起舞，而是專注市政，推出更多好政績；至於沈伯洋近期改人設，市民早看在眼裡，不會埋單。

國民黨北市議員詹為元也提到，沈伯洋意識形態強，有很多政治語言，台北市民需要的不是政治性高的市長人選，蔣萬安還是有其優勢，如果沈用意識形態攻擊，儘管可以滿足民進黨的基本教義派，但距離市民要的市長人選還是有一段距離。

國民黨議員秦慧珠表示，民進黨過去傳出很多人選，包含行政院副院長鄭麗君、立委王世堅等人，徵召沈伯洋顯見黨內已無更適合人選，且不分區立委對於民進黨整體布局影響最小，但是沈對於市政議題恐怕只有小學生程度，屆時恐仍聚焦兩岸議題、抗中保台等。

競選策略上，沈伯洋團隊將攻防主軸鎖定在市政體檢。沈已延攬民進黨政策執行長、北市在地立委吳思瑤擔任競選總幹事，競爭北市黨部主委的立委吳沛憶將以執行總幹事身分，串連台北市黨部和在地組織。

據了解，政策面由立委陳培瑜、范雲操刀，近日更與新北市長參選人蘇巧慧團隊對接，啟動雙北聯防。

過去沈伯洋被貼上「好鬥分子」標籤，黨內憂心未來將對選舉帶來負面影響。但有民進黨人士指出，地方選舉無須上綱到統獨格局，現階段任務是盡力淡化仇恨值，追求在地連結與治理專業，也以軟性姿態爭取中間選民支持。