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林國漳推海洋新宜蘭 藍譏畫大餅

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
宜蘭縣長參選人林國漳發表「海洋新宜蘭」戰略計畫，強調宜蘭的未來就在海洋，透過漁業升級等四大面相，讓宜蘭從傳統漁業轉型成國際海洋門戶，今將率年輕人前往龜山島向海洋致敬。圖／林國漳競辦提供
宜蘭縣長參選人林國漳發表「海洋新宜蘭」戰略計畫，強調宜蘭的未來就在海洋，透過漁業升級等四大面相，讓宜蘭從傳統漁業轉型成國際海洋門戶，今將率年輕人前往龜山島向海洋致敬。圖／林國漳競辦提供

宜蘭縣長選戰硝煙味漸濃，民進黨參選人林國漳昨發表「海洋新宜蘭」戰略計畫，透過漁業升級等四大面向，讓宜蘭從傳統漁業轉型成國際海洋門戶；國民黨參選人吳宗憲競辦質疑「畫大餅」，為選舉拋不切實際口號，是欺騙縣民。

2026九合一選舉

林國漳昨宣布政見，將以「漁業升級、海洋觀光經濟、海洋運動首都、海洋科技」四大面向，推動宜蘭轉型成國際海洋門戶，並提三項承諾「用最溫暖的心，照顧漁民」、「讓百工百業，都能賺到觀光財」、「讓宜蘭的孩子，不用再離鄉」，打造下一個五十年海洋願景。

林表示，未來將辦理老舊漁船收購，輔導老漁民「無痛退休」；引進六星級冷鏈技術與宜蘭品牌認證，讓漁獲變國際精品；串聯頭城五漁村到南澳海灣，打造通往日本「國際藍色公路」；助宜蘭成為亞洲最大型「山海戶外3D遊樂場」，吸引全世界熱愛衝浪、潛水旅客到宜蘭。

林也承諾，結合宜科、龍德產業園區與海洋能源開發，在蘇澳打造「台灣智慧海灣」，引進高端海洋科技與AI無人機具產業鏈；當選後成立「宜蘭海洋發展辦公室」，今將與一群青年世代前往龜山島向海致敬。

國民黨吳宗憲競辦發言人鄭皓文質疑林國漳的「智慧海灣」與「AI無人機產業鏈」，和「二十億種樹計畫」一樣，是缺乏經費評估與可行性分析的「空白支票」，產業轉型需要務實的招商引資與基礎配套，不是用科技術語來包裝虛無飄渺願景。

鄭強調，吳宗憲「海洋治理」方向是努力解決漁民的困境，從宜蘭優質漁產銷售國內外、協調船長聘移工、爭取清淤工程預算，給漁民實質保障，才是守護海洋務實態度。

林國漳 宜蘭 吳宗憲

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