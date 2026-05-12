張嘉郡拋雲林孵蛋 劉建國訪基層勘災

雲林縣長藍綠選將各照步調前進，國民黨參選人立委張嘉郡昨拋出政見，將在斗六市打造雲林首座「小巨蛋（Yunlin Sports Mall）」帶動經濟；民進黨參選人立委劉建國多天來帶領黨公職民代走訪基層，也會勘荔枝等受旱害情形。

張嘉郡昨於斗六受天宮辦第三波政見記者會，提出「為雲林孵蛋」，因雲林現有公共設施縣立體育館老舊、容量不足，難承載大規模的體育賽事與展演活動，將打造雲林首座小巨蛋，兼具體育賽事、演唱會、展覽、電競等多功能的國際級場館，是斗六發展新核心與投資驅動器。

張嘉郡也說，雲林小巨蛋將是一座「白天承載產業、夜晚點亮文化，平時服務市民、災時守護生命」的科技巨蛋，自己一旦當選縣長，馬上啟動用地評估及先期規畫作業。

民進黨雲林縣長參選人劉建國（中）和農業部長陳駿季（右）近日下鄉，協助解決地方近來接連面臨的農業問題。記者蔡維斌／翻攝

劉建國多天來以「母雞」身分帶領黨公職民代走訪基層，參加母親節活動，送花祝福民眾；更邀集農糧署等單位到古坑鄉會勘糯米荔枝、玉荷苞荔枝等一、二月遭旱害情形，他說，中央已公告為農業天然災害現金救助，每公頃十萬元。

另，劉建國關注營造業職業災害案件攀升，他指出，在立法院要求勞動部要強化防治，尤其雲林職災問題，應積極與地方政府合作改善。