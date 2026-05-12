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張嘉郡拋雲林孵蛋 劉建國訪基層勘災

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
國民黨雲林縣長參選人立委張嘉郡昨提出在斗六市打造雲林首座小巨蛋的政見。記者蔡維斌／攝影
國民黨雲林縣長參選人立委張嘉郡昨提出在斗六市打造雲林首座小巨蛋的政見。記者蔡維斌／攝影

雲林縣長藍綠選將各照步調前進，國民黨參選人立委張嘉郡昨拋出政見，將在斗六市打造雲林首座「小巨蛋（Yunlin Sports Mall）」帶動經濟；民進黨參選人立委劉建國多天來帶領黨公職民代走訪基層，也會勘荔枝等受旱害情形。

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張嘉郡昨於斗六受天宮辦第三波政見記者會，提出「為雲林孵蛋」，因雲林現有公共設施縣立體育館老舊、容量不足，難承載大規模的體育賽事與展演活動，將打造雲林首座小巨蛋，兼具體育賽事、演唱會、展覽、電競等多功能的國際級場館，是斗六發展新核心與投資驅動器。

張嘉郡也說，雲林小巨蛋將是一座「白天承載產業、夜晚點亮文化，平時服務市民、災時守護生命」的科技巨蛋，自己一旦當選縣長，馬上啟動用地評估及先期規畫作業。

民進黨雲林縣長參選人劉建國（中）和農業部長陳駿季（右）近日下鄉，協助解決地方近來接連面臨的農業問題。記者蔡維斌／翻攝
民進黨雲林縣長參選人劉建國（中）和農業部長陳駿季（右）近日下鄉，協助解決地方近來接連面臨的農業問題。記者蔡維斌／翻攝

劉建國多天來以「母雞」身分帶領黨公職民代走訪基層，參加母親節活動，送花祝福民眾；更邀集農糧署等單位到古坑鄉會勘糯米荔枝、玉荷苞荔枝等一、二月遭旱害情形，他說，中央已公告為農業天然災害現金救助，每公頃十萬元。

另，劉建國關注營造業職業災害案件攀升，他指出，在立法院要求勞動部要強化防治，尤其雲林職災問題，應積極與地方政府合作改善。

張嘉郡 斗六 劉建國

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