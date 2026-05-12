發言惹議 讚賴瑞隆好市長 曾麗燕：場面話

高雄市長選戰升溫，國民黨前議長、議員曾麗燕出席活動與民進黨市長參選人賴瑞隆同框，公開稱賴服務不分藍綠，「相信未來也是最好的市長，我們替他加油」，發言引發倒戈質疑。曾麗燕事後澄清僅是禮貌性致詞，柯志恩則強調兩人關係緊密，不容他人作文章。

國民黨高雄市前議長、現任議員曾麗燕（左一）十日與民進黨市長參選人賴瑞隆（右二）一起出席活動，發言內容引發倒戈風波。圖／讀者提供

五連霸議員曾麗燕前天晚上參加高雄市社區聯合發展協會會員大會，致詞時稱讚立委賴瑞隆為「最好的市長」，發言被媒體引述報導。曾麗燕問政風格溫和，政壇後輩暱稱她為「阿姑」，丈夫是前立委林宏宗，家族實力深厚，具有一定指標性，引起地方譁然。

國民黨市長參選人、立委柯志恩昨早緊急開記者會消毒，曾麗燕則透過社群發文說，她對於自己禮貌性的場面話被媒體擴大解讀感到很抱歉，她會「全力支持柯市長，希望她能翻轉高雄、帶給高雄更好的未來」。

柯志恩強調，曾麗燕的發言不是公開支持賴瑞隆選上市長，禮貌性回應不代表支持賴瑞隆；她最近三天都在前鎮、小港跟曾麗燕同台，「曾前議長一直表達支持我」，彼此關係緊密，不容其他人來作文章。

目前國民黨前鎮、小港選區擬提名現任議員陳麗娜及蔡武宏，為曾麗燕保留一席彈性空間。不過曾麗燕因涉嫌詐領上千萬元助理費，二審被判刑十二年、褫奪公權六年，目前案件上訴最高法院中，曾被法院裁定電子監控且限制出境、出海，近日她聲請解除電子監控被駁回，高雄高分院並裁定延長八個月。