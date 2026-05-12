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選戰較勁 長者免健保費 竹市擬Q4上路

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
新竹市長高虹安（右）昨表示，新竹市是非六都最長壽城市，市府規畫「老人全民健康保險自付保險費補助計畫」，朝免申請、不排富方向推動。圖／竹市府提供
新竹市長高虹安（右）昨表示，新竹市是非六都最長壽城市，市府規畫「老人全民健康保險自付保險費補助計畫」，朝免申請、不排富方向推動。圖／竹市府提供

為照顧長輩健康，新竹市長高虹安昨宣布，竹市規畫補助六十五歲以上長者健保費，長輩一年可省近萬元。巧的是，民進黨新竹市長參選人莊競程前一天才拋出相關政見，面對市府預計今年第四季就要推出，他昨直言「三年前就可以做了」，選戰較勁意味濃厚。

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高虹安說，新竹市是非六都「最長壽」城市，她今年三月起責成相關局處研議「老人全民健康保險自付保險費補助計畫」，已於四月廿九日函報衛福部健保署。市府社會處指出，長者免健保費規畫今年第四季上路，預計追加預算兩點四億元，將爭取議會支持；明年一年需編列約七點四億元。

市府社會處指出，長者自付健保費補助對象為設籍新竹市六十五歲以上長輩，及五十五歲以上原住民，且未獲政府全額補助健保費者，每人每月最高補助八二六元，長輩一年可節省近萬元支出，預計七萬餘名長輩受益。未來由市府與戶政系統比對資料後直接送交中央辦理，民眾不需另外申請。

高虹安也提到，市府近年持續推動敬老福利政策，包括發放安老津貼、重陽敬老禮金及老人營養金補助，也擴大敬老卡與愛心卡使用範圍至農會、藥局、台鐵及國道客運等，並提高點數至八百點，今年再推出代買服務及愛老津貼，強化長輩照顧與使用便利性。

民進黨新竹市長參選人莊競程（左三）昨與民進黨「新竹隊」合體拍攝競選形象照，針對市長高虹安提出老人健保費補助政策，他直言三年前就可以做了。記者黃羿馨／攝影
民進黨新竹市長參選人莊競程（左三）昨與民進黨「新竹隊」合體拍攝競選形象照，針對市長高虹安提出老人健保費補助政策，他直言三年前就可以做了。記者黃羿馨／攝影

莊競程前晚在臉書貼文，並於昨天出席與民進黨「新竹隊」合體拍攝競選形象照時，提出三項福利政見，包括敬老愛心卡從八百點提高至一千兩百點，且點數可跨月累積；六十五歲以上長者健保免費；及未來若當選市長，將普發市民一萬元現金。

莊競程表示，新竹市財政穩健，在不舉債、不破壞財政紀律前提下，市政資源應回應市民需求。他也直言，高虹安宣布的長者健保補助政策，「三年前就可以做了」，並稱「我們比她更有遠見、更有執行力，未來我們一起為新竹來努力」。

莊競程強調，敬老政策目的是減輕年輕家庭負擔，也希望鼓勵長輩多走出家門、與人互動，讓城市更溫暖幸福。他表示，若明年當選市長，相關福利政策將立即推動。

高虹安 健保費 莊競程

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