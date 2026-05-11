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藍營拍板彰化縣長人選？謝衣鳯喊話黨中央：靠空降勝選「不可能任務」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣立法委員謝衣鳯再次向黨中央喊話，距離縣市長選舉只剩半年多，不要輕易排除在地深耕的人選。記者簡慧珍／攝影
彰化縣立法委員謝衣鳯再次向黨中央喊話，距離縣市長選舉只剩半年多，不要輕易排除在地深耕的人選。記者簡慧珍／攝影

國民黨下屆彰化縣長人選未定，黨內焦慮升溫，縣黨部主委蕭景田今表示，黨中央本周三公布徵召人選的機率相當高。民調領先的立委謝衣鳯相當不滿，再度喊話黨中央，靠空降人選獲選民認同那是「Mission impossible」，她仍是藍白陣營最強候選人，不要輕易排除在地深耕人選。

2026九合一選舉

蕭景田推薦國民黨考紀會前主委魏平政，魏平政的看板已掛在員林市等鄉鎮市的重要路口，外傳縣長王惠美屬意新北市副市長劉和然，但劉和然再三表態無意返鄉參選。今蕭景田說，已強烈建議黨中央本周三公布徵召人選，雖未得到明確回答，但他認為本周完成提名的機率相當高。

無論藍綠的下屆縣長民調，謝衣鳯都在國民黨參選人之中名列第一，今晚她表示，去年12月黨主席鄭麗文來彰化，在很多黨員、政要及民代面前誇她（謝衣鳯）是國民黨在彰化縣最強的參選人，就是因為這句肯定又勉勵的話及後續選民的期待湧現，她才毅然決然宣布參選。

謝衣鳯說，今年三、四月黨中央決定用徵召方式，且鄭主席在政論節目中居然暗示、明示一些話，讓媒體及黨員解讀為「謝衣鳯」已被排除在外，這引起支持她的彰化選民炸鍋，而她是信守承諾的從政者，仍為鄭主席當時看重及選民期待，這半年來她以努力拼縣長勝選為目標，可是最近鄭主席喜歡說「已經翻頁了！」難道去年12月認為她是彰化縣長最強參選人也翻頁了嗎？而且還翻到最後一頁，令支持者情何以堪？

謝衣鳯又說，黨中央要認清楚北部與中南部選民的結構與想法不同，中南部選民重視人親土親，空降參選有其先天上的艱困，何況在彰化縣國民黨已慢民進黨半年起步，短期內想獲得選民的認同感、好感度很快速增加，除非像張善政、韓國瑜這樣特別人才，否則「Mission Impossible」。

謝衣鳯又說，黨中央與彰化縣黨部如果一直用自己過往選舉思維及傳統選戰打法，不深入尊重基層黨員與選民想法，用這種空降人選在彰化縣及其他縣市，將會陷入艱困選戰，不可不慎。黨中央就應正視她仍是藍白陣營中最強的候選人，且有堅強的民調基礎，不要輕易排除在地深耕的人選，距離縣市長選舉只剩半年多，她必須再次向黨中央喊話；選舉如作戰一樣「一鼓作氣，再而衰，三而竭」。

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