【重磅快評】綠營釋放「蔣介鼠」 護駕沈伯洋選市長？

民進黨選對會周三可望拍板徵召立委沈伯洋參選台北市長，就在賴清德總統為沈伯洋披上參選彩帶前，民進黨側翼和議員追打中正紀念堂出現「蔣介鼠」話題；綠營打算「用老鼠迎接黑熊」，結果被北市反將一軍，中正紀念堂是文化部所管轄，環境部長彭啓明應提醒文化部製作「中正紀念堂鼠藥地圖」。

沈伯洋近日拋出鼠患議題，綠營網軍全面出征，台北市鼠患通報在上周達到高峰；網友還自製「台北見鼠地圖」、「雙北地減鼠」，鼓勵民眾檢舉上傳，一時之間，首善之都彷彿「滿城盡是肥老鼠」，綠營顯然是「一鼠二鳥」，既可打擊台北市長蔣萬安的城市治理，還可號召青鳥出籠。但隨著台電更改LOGO的議題炸鍋，鼠患危機似乎也逐漸降溫，網友戲稱「聶永真滅了老鼠」。

為了重炒鼠患議題，民進黨助理周軒昨在臉書貼文，調侃民眾在蔣萬安祖廟發現「蔣介鼠」，民進黨北市議員洪婉臻也質疑市府反應慢半拍。北市府前副發言人郭音蘭吐槽，中正紀念堂是文化部權責管轄的場館，民進黨應呼叫文化部長李遠，有無製作中正紀念堂鼠藥地圖？蔣萬安則表示，台北市正在進行12行政區大清消，民眾有需要可以聯繫清潔隊、環保局，跟中央相關單位一起努力。

民進黨「聞鼠起舞」，政治老鼠重出江湖，也護駕黑熊的參選氣勢。民進黨選對會預計本周三拍板徵召沈伯洋參選，事實上，選對會4月初就一度打算拍板定案，但傳出黨內質疑聲量不小，高層才改成「開黃燈」觀望；沈伯洋不負眾望，最近接連拋出綠營張孝全、無限城、台北鼠患等發燒議題。根據最新網路溫度計排名，沈伯洋已擠進政治人物聲量排行榜前5名，僅次於第4名的蔣萬安，兩人聲量相互糾纏，顯示在網路世界有一搏的機會。

隨著沈伯洋積極請纓，綠營側翼總動員，政治目的從「滅鼠」變「滅蔣」，蔣陣營質疑，這不是認知作戰、什麼才是認知作戰？連民進黨立委王世堅都直言，鼠患議題背後是有人刻意操作。根據新台灣國策智庫民調，5成3泛綠民眾認為北市鼠患嚴重，但中間選民僅約3成8感覺問題嚴重，難怪民進黨立委莊瑞雄敢大聲說，沈伯洋若當市長，兩天解決老鼠問題。改編一句周星馳電影的名言，「原來不只球員、球評到裁判，現在連老鼠都是自己人」。

民進黨打算徵召沈伯洋上戰場，放出「黑熊對戰王子」，但台北市隨之而來的恐怕不是光明與希望，而是權謀與闇黑。520前夕，總統府即將舉辦就職周年紀念活動，但首都鼠輩縱橫，中央若視若無睹，賴總統難道不怕「面露鼠光」？