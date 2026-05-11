李四川談對手蘇巧慧：口才好、會選舉

2026新北市長選戰升溫，國民黨參選人李四川近日接受專訪時談到民進黨對手蘇巧慧，直言蘇「口才好、會選舉、年紀也比我小」，他說對方擅長帶動唱，但他認為自己個性不同，「我只能帶領團隊幫市民做事，我裝也裝不來」。

近期藍綠民調仍呈現拉鋸，李四川表示，所有民調他都當作參考，不論是媒體民調還是黨內調查高高低低，這段時間深入基層走訪，直接與民眾的互動，更能感受真實情況很多人握手時的反應，就能感受這張票是否可以拿下。

談到民進黨喊出「換黨做做看」，李四川說，國民黨在新北執政滿意度有6成以上，他再舉開餐廳為例，老店能做這麼久，是因為東西好吃，不能硬要換主廚，他細數歷任縣市長政績，包括前台北縣長周錫瑋任內改善69處易淹水地區、前新北市長朱立倫推動三環三線與汙水接管，以及現任新北市長侯友宜持續推進捷運、大型建設與五股垃圾山整治，「做不好才需要換人，做得好沒有理由換黨」。

對侯友宜高支持度是否能完全轉移到自己身上，李四川則表示，侯友宜在各種公開活動都全力幫忙推薦，也向市民強調新北還有許多重大工程正在進行，包括捷運萬大樹林線、蘆社大橋及教育、文化、社福建設等需要有人延續。

至於未來政見方向，李四川透露，將於本周三將提新政見，未來也會持續推出內容涵蓋教育、文化、社會福利與環保等政見，不希望這些政見只是開空頭支票，都會先做好財務規畫，過去他在台北市府與蔣萬安合作期間，即使持續推動建設，市府每年仍能償還約100億元債務，認為財政紀律與建設應並行推進。