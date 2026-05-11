國民黨永和議員初選4搶1 洪秀柱、劉和然陪車掃催票

國民黨新北市永和區議員初選進入最後衝刺，本月10日至12日進行電話民調，由於現任議員連斐璠宣布不再連任，形成新人「4搶1」局面，也讓永和成為此次新北藍營初選激戰區。參選人包括被視為「侯家軍」的前新北市府副發言人陳柏翰、前國民黨主席洪秀柱秘書李珮媜、民治里里長陳以樂，以及建築師出身的蘇昭龍。

隨著民調進入最後一天，各陣營近期也持續加強車掃與組織動員。新北市副市長劉和然今晚在議會備詢結束後，利用下班時間陪同陳柏翰車隊掃街；另一方面，洪秀柱除今晚陪同李珮媜車掃外，預計明下午也將再度陪同車隊掃街催票，替選情加溫，形成藍營不同系統隔空較勁態勢。

這次初選採全民調制度，加上青年、新人加權機制，對年輕參選人相對有利。其中陳柏翰及陳以樂均符合高額加權資格，被認為較具優勢。陳柏翰近來在侯友宜、劉和然等大咖加持下，空戰與曝光度較高；陳以樂則長期深耕地方里長系統，被視為基層陸戰實力強勁。

至於李珮媜則主打深藍及地方組織戰，除洪秀柱多次陪同掃街外，前台北縣長周錫瑋等藍營人士也陸續表態支持。蘇昭龍則以建築專業及都市規畫形象切入，日前曾安排機車車隊掃街。