呼之欲出？國民黨彰化縣長人選傳本周拍板 魏平政：目前沒接到電話

國民黨彰化縣長提名本周有機會揭曉，黨內人士評估，前考紀會主委魏平政出線機率高。屆時獲提名者將親自出席周三中常會，縣黨部主委蕭景田也會出席。魏平政今天說，到目前為止黨中央沒有人打電話給他，但他想會不會是明天也有可能？

除了魏平政，目前表態爭取國民黨彰化縣長提名者，包括立委謝衣鳯，以及彰化縣前副縣長柯呈枋、洪榮章等人；新北市副市長劉和然也持續被點名。

隨著魏平政看板越掛越多，在態勢未明下，就連北彰化也出現看板。針對外傳魏平政出線機率最高，蕭景田表示，他不能說是誰，人選有待黨中央公布。

魏平政表示，他沒有主動向黨中央探詢結果，今天尚未接獲通知，但通常都是開會前一天、按理明天才會通知。他強調，若真的獲得提名，他會展現最大誠意拜訪其他三位競爭者。大家都是為了彰化好，好的施政理念與想法，可以一起來實現。