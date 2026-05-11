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呼之欲出？國民黨彰化縣長人選傳本周拍板 魏平政：目前沒接到電話

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
爭取國民黨彰化縣長提名的前考紀會主委魏平政被黨內評估本周被提名機率高。圖/魏平政提供
爭取國民黨彰化縣長提名的前考紀會主委魏平政被黨內評估本周被提名機率高。圖/魏平政提供

國民黨彰化縣長提名本周有機會揭曉，黨內人士評估，前考紀會主委魏平政出線機率高。屆時獲提名者將親自出席周三中常會，縣黨部主委蕭景田也會出席。魏平政今天說，到目前為止黨中央沒有人打電話給他，但他想會不會是明天也有可能？

2026九合一選舉

除了魏平政，目前表態爭取國民黨彰化縣長提名者，包括立委謝衣鳯，以及彰化縣前副縣長柯呈枋、洪榮章等人；新北市副市長劉和然也持續被點名。

隨著魏平政看板越掛越多，在態勢未明下，就連北彰化也出現看板。針對外傳魏平政出線機率最高，蕭景田表示，他不能說是誰，人選有待黨中央公布。

魏平政表示，他沒有主動向黨中央探詢結果，今天尚未接獲通知，但通常都是開會前一天、按理明天才會通知。他強調，若真的獲得提名，他會展現最大誠意拜訪其他三位競爭者。大家都是為了彰化好，好的施政理念與想法，可以一起來實現。

蕭景田 魏平政 彰化

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