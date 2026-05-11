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確定了！民進黨周三徵召沈伯洋出戰台北市長 賴總統將親授戰旗
距離2026地方選舉只剩下半年，據掌握，民進黨選舉對策委員會5月13日上午將舉行會議，拍板徵召不分區立委沈伯洋出戰台北市長，屆時身兼黨主席的賴清德總統將在提名記者會為沈伯洋披上參選彩帶並授旗。
2026九合一選舉
目前民進黨選戰布局已告段落，只剩新竹縣因情勢複雜還要再等等。原先中央黨部規劃一併處理台北市、新竹縣提名，因此決定脫鉤處理，並於今天傍晚通知選對會成員周三上午開會，先行處理沈伯洋提名。
【中央社／台北11日電】
民進黨選對會13日將開會，預計提名立委沈伯洋參選台北市長，挑戰現任市長蔣萬安；13日中執會通過提名後，兼任民進黨主席的總統賴清德當天下午將主持提名記者會，為沈伯洋披上競選背帶。
民進黨選對會委員今天傍晚收到開會通知，13日上午10時將召開選對會，預計提名沈伯洋參選台北市長。
對於提名規劃，民進黨中央僅回應，有關台北市長參選人提名作業，一切都將依提名慣例，在選對會通過建議人選後，待中執會通過，始完成提名程序。
據指出，沈伯洋團隊已低調展開運作，包括，已規劃由立委吳思瑤擔任競選總幹事、立委吳沛憶任執行總幹事，議員出身的吳沛憶將接棒黨部主委，負責地方組織整合，政策則由不分區立委陳培瑜、范雲操刀。
近來沈伯洋也展現不同面向的人設，4月下旬他剪去招牌的爆炸頭，改為俐落的短捲髮造型，並頻頻與台北市議員參選人合體造勢、走訪基層。
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