確定了！民進黨周三徵召沈伯洋出戰台北市長 賴總統將親授戰旗

2026選戰持續升溫，今年68歲的國民黨新北市長參選人李四川，年紀常被拿來與49歲的對手民進黨新北市長參選人蘇巧慧比較。李今天接受中天新聞馬千惠專訪時指出，自己不會刻意裝年輕，重點不在年齡，而是能否帶給年輕人未來，「如果你很年輕，卻無法帶給年輕人未來，那就只是年輕」，反之年齡大但政策卻能帶給年輕人未來，人家就會認為你是好市長。

2026-05-11 17:31