談參選初衷 李四川：看到新北還有向上的機會

國民黨新北市長參選人李四川今天接受中天新聞馬千惠專訪，談到自己投入選戰的原因表示，原沒有把選舉放在人生規畫中，但他看到新北市有向上發展的機會，希望能夠貢獻自己42年公務經驗，包括淘汰不合時宜法規，讓公務人員敢於做事，要把這些經驗提供給政府與市民。

李四川說，兒子曾問他為何要選，就是他看到新北還有向上的機會，雙北其實只隔著基隆河、淡水河，可以朝向「兩岸共治」概念發展。

他說，自己擔任公務人員期間在台北市服務25年加上近3年，總共28年，過去就一直在思考雙北如何整合發展，把台北跟新北合在一起，從一日生活圈，進階到30分鐘生活圈。

李四川提到，包括輝達進駐北士科，可串連社子島、再透過蘆社大橋、輕軌進到五股、淡水，透過AI產業鏈，未來不只是台北市，而是雙北共同發展。

他也以文化活動舉例表示，大稻埕煙火台北市民很高興，但最好的觀賞位置在三重端，又像新店與文山區本來就隔壁，一個橋就到了，用大台北都會區概念共治，才能和東京、上海、首爾等國際城市競爭。

李四川也談到自己長年在公務體系的感受指出，40多年來看到許多法令制度已不合時宜，導致公務人員不敢做事，他舉台北大巨蛋為例，當初因為限高60公尺，為符合規定還下挖10.2公尺，但建築法規又規定下挖7.2公尺以上不能辦演唱會，「可以打球不能辦演唱會，這是不可能的事」。

李四川表示，為解決相關法令問題，浪費非常多時間，最後透過大型集會自治條例方式處理，如今包括張惠妹、周杰倫等演唱會都已陸續舉辦，且大巨蛋檔期都已排滿兩年，他可以把這些經驗提供出來改善制度，也是他為什麼會去參選的初衷。

不過李四川也坦言自己不會選舉，因此會用過去做過的事情、走過留下的痕跡，作為選舉最好的政見，讓大家感覺做起來還算不錯。

李四川說，他不希望新北只是一個「睡覺的地方」，而是希望雙北合作，再進一步串聯基隆、桃園，形成具規模的大都會，才能夠跟國外城市競爭。