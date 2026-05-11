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參選兩個多月被抹黑成「黑道」 李四川：已慢慢適應

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今天接受中天新聞馬千惠專訪。圖／摘自中天新聞馬格格直播間Youtube頻道
國民黨新北市長參選人李四川今天接受中天新聞馬千惠專訪。圖／摘自中天新聞馬格格直播間Youtube頻道

2026選舉政治攻防加劇，國民黨新北市長參選人李四川今天接受中天新聞馬千惠專訪，談到近期各種攻擊與抹黑時表示，過去一直希望「參選不競選」，不過都被說是太天真，他認為選舉可以是競爭、不要鬥爭，應該透過比較政策、政見才是選賢與能，不過他坦言，這兩個月跑下來，「我有慢慢適應了」。

2026九合一選舉

主持人說，未來選戰恐怕仍會持續面對家族等爭議攻擊，甚至一路延燒到投票日之前，李四川直言，選民應該是選擇「要去做事的人，不是選會抹黑的人」。

被問到對手，李四川說「我最大的對手是我自己」，自己從公務人員三等做到十四職等，看過許多政務官與事務官之間的互動，也一直在思考，選舉一定要要罵人家、去抹黑人家嗎？選舉應該是提出政策、政見，讓民眾比較，城市才有競爭力。

李四川經手許多建設，主持人詢問未來攻擊將會更激烈，李四川直言「我做過的工程絕對經得起考驗」，你可以挑戰、挑剔，但不同意抹黑，他也感嘆短短幾個月，自己從輝達一案被讚是「好的副市長」，現在卻被形容成「黑道」，甚至還有人用AI替他紋身。

對外界指控他家族經營砂石業，李四川說「我爸是捕魚的」，實在沒有必要這樣子。

李四川表示，台灣選舉如果只剩下抹黑，會導致很多好的人才不喜歡參與選舉，過去大家勸他參選時，他常說「可不可以參選不競選」，因為自己認為，做過的事情都已經擺在那裡，不跟人家募款、不跟人家吵架，要他服務他就來，但這個想法真的太天真，現在也正在克服心理上的適應問題，這兩個月跑起來還算不錯，有慢慢適應了。

主持人提到對手蘇巧慧看板愈掛愈多，還有父親前行政院長蘇貞昌助攻，民進黨中央也將投入資源下鄉宣講，李四川表示，市民眼睛都是雪亮的，如果只是為了選舉才大量投入資源，這個選舉不是選賢與能。

李四川說，自己沒有龐大資源與財力，「我的政見與人生，不是寫在看板上」，而是寫在他做過的每一條道路、每一條橋梁上，他近期到新北29區拜會，很多地方人士、里長都會告訴他哪些地方因為他的建設不淹水了如永和國光路、永貞路、永利路等，或是他到哪裡救過災等，這才是你的人生，不是那一塊看板。

他也分享，自己過去在高雄推動路平專案時，有超商店員因騎車感受到路變平，請他喝咖啡，他直言，市民只有要求快樂平安回家，他強調自己不是為了做官，而是希望把四十多年的經驗提供給政府，替市民做事。

李四川 國民黨 新北

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