年紀大被攻擊 李四川不裝年輕：帶給年輕人未來才重要

2026選戰持續升溫，今年68歲的國民黨新北市長參選人李四川，年紀常被拿來與49歲的對手民進黨新北市長參選人蘇巧慧比較。李今天接受中天新聞馬千惠專訪時指出，自己不會刻意裝年輕，重點不在年齡，而是能否帶給年輕人未來，「如果你很年輕，卻無法帶給年輕人未來，那就只是年輕」，反之年齡大但政策卻能帶給年輕人未來，人家就會認為你是好市長。

主持人指出，近期民調中李四川在多數年齡層支持度表現亮眼，也獲得不少青年支持，在許多活動中，也與年輕人互動相當自然。李四川表示，自己不管在市府或與同仁討論事情時，都鼓勵年輕人提出意見。

李四川說，他跟年輕人相處很自在，都做自己不必裝，裝也裝不來，他已經活到六十幾歲，「我就是我，李四川就是李四川」。

李四川以AI產業為例指出，他把輝達迎接到台北市，全國AI產業就會從這裡開始，未來再把產業廊帶延伸到新北土城、鴻海、淡水，把年輕人帶到未來、帶到國際，才是重點，相關建設完成後「我都七十幾歲退休了」，但能受惠的是年輕人。

他也提到，從高雄回來台北後，他的臉書內容大多是自己寫、照片自己拍，沒有經手他人，點閱率也都破百萬，也有很多年輕人透過社群向他反映市政問題，溝通沒有障礙，他也會「滑脆」，他有信心帶給年輕人更好的未來並走向國際。

主持人也詢問他歷任合作過的長官中，誰的風格最有特色，自己最像誰。李四川直言「這是陷阱題」，他強調，從前台北縣長周錫瑋、前新北市長朱立倫、前高雄市長韓國瑜、台北市長蔣萬安及前行政院長江宜樺，「各有各的優點」，自己都會學習吸收。

不過他提到江宜樺指出，共事一年多沒看過江宜樺生氣，他會透過「你再講清楚」方式，不與下屬爭論，這種溝通方式也是他持續學習之處。