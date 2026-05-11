新北藍白合作實質啟動 李四川：本周與民眾黨小雞合照

國民黨新北市長參選人李四川成為藍白共推人選，李四川今天接受中天新聞馬千惠專訪時談到藍白合作表示，這禮拜將與民眾黨提名的議員一起拍照。至於民眾黨主席黃國昌是否要加入競選團隊，李四川直言，國昌主席要全國輔選，加入他的競選團隊「太委屈他了」。據了解，拍照時間是本周三5月13日。

李四川說，對於國昌主席前段時間提出的政見，他都會納入落實，他更形容黃國昌是「我最好的、最棒的戰友」。

李四川也提到，有很多人說黃國昌應該進到他的團隊，但黃國昌一定要全國輔選，「不可能進到我競辦，太委屈他」。未來藍白共同打選戰，原則上不管是看板或造勢活動，都會一起參與。

對於外界認為藍白合作可能會有人見縫插針，李四川則說，兩黨合作有機制，都不是問題，目標一致朝目標來走。

談到藍白合在宜蘭、嘉義等地布局，李四川表示，吳宗憲在宜蘭民調相當不錯，嘉義部分因為離比較遠，但三個城市在民調後已經定調，藍白合會按照兩黨協議去落實，目前從起步來看，都相當順利往前走。