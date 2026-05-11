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國民黨彰化縣長人選將揭曉？蕭景田：已強烈建議黨中央本周提名

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
國民黨彰化縣長布局持續卡關，黨內焦慮升溫，國民黨彰化縣黨部主委蕭景田今天表示，他上周已強烈建議黨中央於本周三公布徵召人選。圖／聯合報系資料照片
國民黨彰化縣長布局持續卡關，黨內焦慮升溫，國民黨彰化縣黨部主委蕭景田今天表示，他上周已強烈建議黨中央於本周三公布徵召人選。圖／聯合報系資料照片

國民黨彰化縣長布局持續卡關，黨內焦慮升溫，國民黨彰化縣黨部主委蕭景田今天表示，他上周已強烈建議黨中央於本周三公布徵召人選，否則地方恐持續陷入內耗。雖然目前尚未接獲正式通知，但他認為，本周完成提名的機率相當高。

2026九合一選舉

目前已表態爭取國民黨彰化縣長提名者，包括立委謝衣鳯、國民黨考紀會前主委魏平政，以及彰化縣前副縣長柯呈枋洪榮章等人；新北市副市長劉和然也持續被點名。

蕭景田指出，表態參選者各有優勢，都是人才，黨中央必須從人格特質、潛在實力，以及選民接受度等面向整體評估，也要與民進黨參選人陳素月形成明顯區隔，才能讓選民有耳目一新的感受。

他也表示，既然採徵召方式，就不會在此時做民調，因為徵召考量的是候選人未來性，而非現階段狀況。他認為，即便目前知名度不足，只要經過幾個月經營，仍有機會獲得選民高度認同，最後仍由黨中央綜合評估後拍板。

蕭景田也坦言，縣長提名遲未定案，牽動的不只是縣長選戰，還包括鄉鎮市長與議員布局，若持續拖延，地方基層與有意參選者都會陷入不安，甚至演變成內耗。他透露，上周已積極向黨中央建議本周三完成徵召，黨中央可能會接受他的建議，「黨主席接受度滿高，也沒有說不行。」

據了解，若本周完成提名，被徵召人選將親自出席國民黨中常會，由黨主席授予彩帶，正式對外宣布參選。

彰化 國民黨 蕭景田 劉和然 柯呈枋 謝衣鳯 洪榮章

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