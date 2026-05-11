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竹市府推長者健保補助 高虹安、莊競程隔空交鋒意味濃

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
2026新竹市長選戰升溫，民進黨新竹隊今日大陣仗合體拍攝競選形象照，展現團結迎戰氣勢。記者黃羿馨／攝影
2026新竹市長選戰升溫，民進黨新竹隊今日大陣仗合體拍攝競選形象照，展現團結迎戰氣勢。記者黃羿馨／攝影

新竹市長選戰再添交鋒議題！新竹市政府今宣布，規畫補助65歲以上長者健保費，政策可望於今年第4季上路，預估7萬多名長輩受惠，每人每月最高補助826元、1年可省近萬元。巧合的是，民進黨新竹市長參選人莊競程前一天才拋出「65歲以上健保免費」及敬老卡加碼等政見，雙方隔空較勁意味濃厚。

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市長高虹安今天表示，新竹市是非六都最長壽城市，市府規畫「老人全民健康保險自付保險費補助計畫」，朝免申請、不排富方向推動，補助對象為設籍新竹市滿65歲長者及55歲以上原住民，且未獲政府全額補助健保費者，最快第四季上路。未來由市府與戶政系統比對資料後直接送交中央辦理，民眾不需另外申請。

高虹安表示，市府近年持續推動敬老政策，包括發放安老津貼、重陽敬老禮金及老人營養金補助，也擴大敬老卡與愛心卡使用範圍至農會、藥局、台鐵及國道客運等，並提高點數至800點，今年再推出代買服務及愛老津貼，強化長輩照顧與使用便利性。

莊競程昨則在臉書及今天聯訪中提出3項福利政見，包括敬老愛心卡從800點提高至1200點，且點數可跨月累積；65歲以上長者健保免費；以及未來若當選市長，將普發市民1萬元現金。

莊競程表示，新竹市財政穩健，在不舉債、不破壞財政紀律前提下，市政資源應回應市民需求。他也直言，高虹安今天宣布的健保補助政策，「3年前就可以做了」，並稱「我們比她更有遠見、更有執行力，未來我們一起為新竹來努力」。

莊競程強調，敬老政策目的是減輕年輕家庭負擔，也希望鼓勵長輩多走出家門、與人互動，讓城市更溫暖幸福。他表示，若明年當選市長，相關福利政策將立即推動。

莊競程表示，高虹安今天宣布的健保補助政策，「3年前就可以做了」，並稱「我們比她更有遠見、更有執行力，未來我們一起為新竹來努力」。記者黃羿馨／攝影
莊競程表示，高虹安今天宣布的健保補助政策，「3年前就可以做了」，並稱「我們比她更有遠見、更有執行力，未來我們一起為新竹來努力」。記者黃羿馨／攝影

新竹市政府今宣布，規畫補助65歲以上長者健保費，政策可望於今年第4季上路，預估7萬多名長輩受惠，每人每月最高補助826元、1年可省近萬元。圖／新竹市政府提供
新竹市政府今宣布，規畫補助65歲以上長者健保費，政策可望於今年第4季上路，預估7萬多名長輩受惠，每人每月最高補助826元、1年可省近萬元。圖／新竹市政府提供

2026新竹市長選戰升溫，民進黨新竹隊今日大陣仗合體拍攝競選形象照，展現團結迎戰氣勢。記者黃羿馨／攝影
2026新竹市長選戰升溫，民進黨新竹隊今日大陣仗合體拍攝競選形象照，展現團結迎戰氣勢。記者黃羿馨／攝影

高虹安 健保 健保費 莊競程

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