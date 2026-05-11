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不缺席！鄭朝方拋「竹北市民一定選得到」 未鬆口選縣長或拚連任

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
竹北市長鄭朝方首度拋出「竹北市民一定選得到」。未鬆口是選新竹縣長或竹北市長，但這場選戰他不會缺席。記者郭政芬／攝影
竹北市長鄭朝方首度拋出「竹北市民一定選得到」。未鬆口是選新竹縣長或竹北市長，但這場選戰他不會缺席。記者郭政芬／攝影

竹北市長鄭朝方今天親赴派出所，感謝警方迅速偵破運動場竊案，讓市民能安心運動、放心打球。這也是他在民進黨新竹縣地方選舉提名登記截止後，首度公開露面。面對媒體追問未來政治動向，鄭朝方首度拋出「竹北市民一定選得到」這句話，雖未正面鬆口將投入新竹縣長選戰或尋求竹北市長連任，但也釋出明確訊號，這場選戰他不會缺席。

2026九合一選舉

近期竹北市長選情激烈，約有10多人浮上檯面，竹北市長選情被視為牽動整個選局的關鍵。鄭朝方今天受訪表示，這3年多來公所團隊很努力的發揮創意、以美學建設城市，讓竹北成為全國被看見的城市，也吸引許多縣市特地來觀摩，他為團隊感到非常榮耀。

鄭朝方指出，竹北有大量科技產業人口，許多市民白天在科學園區或高壓工作環境中忙碌，下班後更需要能夠放鬆、喘息的公共空間與生活體驗。他認為，市民需要的是充滿幸福感的城市生活，城市公共建設應該回到人的需求，提供溫度與生活品質。

對於媒體詢問是否參選新竹縣長勸進聲不斷，鄭朝方未正面回應，僅表示自己這幾年把所有心力都投入竹北市政，「大家看到我的黑眼圈就知道了。」他說，目前最重要的是把市民交付的責任做好，持續推動建設與活動，以創新方式「從0到1」開創新可能。

「我的個性就是會把每一件事情細緻、創新而且努力地完成。」鄭朝方說，過去不少政治工作者停留在對美好願景的口頭描述，但他選擇一步一步把想法實踐出來，將構想化為看得見、摸得到的成果。他強調，每一項看似細微的安排，背後都希望讓市民感受到「生活感」，因為真正好的城市，不只是建設完善，更應該讓人感受到幸福。

鄭朝方 竹北 新竹 民進黨

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