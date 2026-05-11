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今年雙城延至年底選後辦？蔣萬安說話了：會與上海協調合適時間

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天下午出席北市「公益台北愛心平台」感恩會。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天下午出席北市「公益台北愛心平台」感恩會。記者林麗玉／攝影

北市長蔣萬安爭取連任，今年選舉年，有媒體報導，今年台北上海雙城論壇將延至年底選完再辦，蔣今被問及，是否沒有要走黨主席鄭麗文的多多交流路線？蔣說，雙城過往都沒有一個固定舉辦時間，都是雙方共同討論、協調，找合適時間舉行。

2026九合一選舉

蔣萬安今天下午出席北市「公益台北愛心平台」感恩會，對於今年雙城論壇舉辦時間，蔣說，雙城論壇是台北上海行之多年的平台，就很多市政議題交流、相互借鏡，是相當重要的交流平台。

蔣說，北市府也秉持對等、尊嚴、善意、互惠的原則進行雙城論壇，過往也都沒有一個固定的時間舉辦，也都是雙方會共同討論、協調，合適的時間來舉行。

雙城論壇 蔣萬安 鄭麗文 上海

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