聽新聞
0:00 / 0:00
今年雙城延至年底選後辦？蔣萬安說話了：會與上海協調合適時間
北市長蔣萬安爭取連任，今年選舉年，有媒體報導，今年台北上海雙城論壇將延至年底選完再辦，蔣今被問及，是否沒有要走黨主席鄭麗文的多多交流路線？蔣說，雙城過往都沒有一個固定舉辦時間，都是雙方共同討論、協調，找合適時間舉行。
2026九合一選舉
蔣萬安今天下午出席北市「公益台北愛心平台」感恩會，對於今年雙城論壇舉辦時間，蔣說，雙城論壇是台北上海行之多年的平台，就很多市政議題交流、相互借鏡，是相當重要的交流平台。
蔣說，北市府也秉持對等、尊嚴、善意、互惠的原則進行雙城論壇，過往也都沒有一個固定的時間舉辦，也都是雙方會共同討論、協調，合適的時間來舉行。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。