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拚政見！張嘉郡提雲林小巨蛋藍圖 劉建國關注農業、勞工

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣長參選人張嘉郡今天提出打造多功能「雲林小巨蛋」政見，作為雲林城市轉型重心。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長參選人張嘉郡今天提出打造多功能「雲林小巨蛋」政見，作為雲林城市轉型重心。記者蔡維斌／攝影

雲林縣長參選人張嘉郡今天政見記者會，拋出為雲林「孵蛋」議題，未來將在斗六市打造雲林首座「小巨蛋（Yunlin Sports Mall）」，兼具體育賽事、演唱會、展覽及電競等多功能的國際級場館，並結合大型百貨商場與周邊生活機能，帶動新興生活圈及展會經濟發展，讓雲林城市轉型。

2026九合一選舉

張嘉郡今天在斗六受天宮發表第3波參選政見，雲林縣議員林岳璋、賴淑媛、黃勝志、陳芳盈、斗六市長林聖爵、斗六市代會主席胡克勤、副主席黃尤美出席相挺。

張嘉郡說，雲林處於轉型階段，現有公共設施已難以滿足縣民需求，縣立體育館設備老舊，場館容量不足，難以承載大規模的體育賽事與展演活動，因此，建造完善、舒適的大型文化、產業及休閒空間已十分迫切。

因此，她提出以「雲林小巨蛋」作為推動城市發展升級的重心，帶動斗六市轉型，重新形塑雲林未來城市樣貌，規畫具備六大核心定位，包括打造區域級多功能展演與賽事中心；農業與產業品牌展示平台；青年與教育活動基地；韌性城市防災節點，具避難收容、物資調度及災害應變功能；導入綠建築設計與智慧管理系統；斗六發展新核心與投資驅動器。

張嘉郡進一步說明，雲林小巨蛋不僅具備大型運動體育功能，更可為地方帶來多層次效益，串聯商業、綠地及生活機能，吸引大型百貨公司進駐，帶動新興生活圈與展會經濟，提升觀光消費、創造就業機會並外來投資。

她強調，未來不論在產業經濟、文化發展，環境效能及安全防護等層面，將是一座「白天承載產業、夜晚點亮文化，平時服務市民、災時守護生命」的科技巨蛋。她承諾一旦有機會當選縣長，上任馬上啟動用地評估及先期規畫作業，以早日實現雲林的「巨蛋夢」，讓大家看見雲林不一樣的未來。

民進黨雲林縣長參選人劉建國多天來以母雞身分帶領黨公職民代走訪基層，參加母親節活動送花祝福，更邀集農糧署等單位到古坑會勘糯米荔枝、玉荷苞荔枝等1、2月遭受旱害情形，並強調中央已公告為農業天然災害現金救助，每公頃10萬元。

同時關注營造業職業災害案件攀升，劉建國在立法院要求勞動部要強化防治，尤其雲林縣職災問題，應積極與地方政府合作改善。

雲林縣長參選人劉建國（中）和農業部長陳駿季（右）下鄉解決近來接連面臨的農業問題。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣長參選人劉建國（中）和農業部長陳駿季（右）下鄉解決近來接連面臨的農業問題。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣長參選人張嘉郡今天提出「雲林小巨蛋」政見，擘畫雲林城市轉型藍圖。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長參選人張嘉郡今天提出「雲林小巨蛋」政見，擘畫雲林城市轉型藍圖。記者蔡維斌／攝影

雲林縣長參選人張嘉郡今天提出「雲林小巨蛋」政見，擘畫雲林城市轉型藍圖。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長參選人張嘉郡今天提出「雲林小巨蛋」政見，擘畫雲林城市轉型藍圖。記者蔡維斌／攝影

雲林縣長參選人張嘉郡今天提出「雲林小巨蛋」政見，擘畫雲林城市轉型藍圖。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長參選人張嘉郡今天提出「雲林小巨蛋」政見，擘畫雲林城市轉型藍圖。記者蔡維斌／攝影

雲林縣長參選人張嘉郡今天提出「雲林小巨蛋」政見，擘畫雲林城市轉型藍圖。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長參選人張嘉郡今天提出「雲林小巨蛋」政見，擘畫雲林城市轉型藍圖。記者蔡維斌／攝影

雲林縣長參選人劉建國（中）帶領各鄉鎮參選人勤跑基層，關心勞工和農業議題。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣長參選人劉建國（中）帶領各鄉鎮參選人勤跑基層，關心勞工和農業議題。記者蔡維斌／翻攝

張嘉郡 斗六 雲林

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