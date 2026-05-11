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林國漳發表「海洋新宜蘭」藍圖 吳宗憲反譏又是「畫大餅」口號

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
縣長參選人吳宗憲從去年至今，成功爭取南方澳漁港公設上架場核准設置，他日前拜訪蘇澳區漁會說明工程，後續會要求中央儘速完工，保障漁民作業安全。 圖／吳宗憲團隊提供
縣長參選人吳宗憲從去年至今，成功爭取南方澳漁港公設上架場核准設置，他日前拜訪蘇澳區漁會說明工程，後續會要求中央儘速完工，保障漁民作業安全。 圖／吳宗憲團隊提供

宜蘭縣長民進黨參選人林國漳今天發表「海洋新宜蘭」戰略計畫，強調宜蘭的未來就在海洋，透過漁業升級等四大面相，讓宜蘭從傳統漁業轉型成為國際海洋門戶，明天將率領一群年輕人啟航前往龜山島向海洋致敬；國民黨參選人吳宗憲競辦回應對手「畫大餅」，林為了選舉拋出不切實際口號，對縣民是最大的欺騙。

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林國漳今天與青年參選人宣布政見，將以「漁業升級、海洋觀光經濟、海洋運動首都、海洋科技」四大面向，推動宜蘭轉型成為國際海洋門戶，並提出3項承諾「用最溫暖的心，照顧漁民」、「讓百工百業，都能賺到觀光財」、「讓宜蘭的孩子，不用再離鄉」，打造下一個50年海洋願景。

林國漳表示，許多漁民辛苦一輩子，未來將辦理老舊漁船收購，輔導老漁民「無痛退休」，讓長輩安心養老，同時引進六星級冷鏈技術與宜蘭品牌認證，讓漁獲變國際精品，年輕漁民不但能賺到錢，更賺到尊嚴。

此外，他會串聯頭城五漁村到南澳的海灣，打造一條通往日本「國際藍色公路」，宜蘭成為亞洲最大型「山海戶外3D遊樂場」，當全世界熱愛衝浪、潛水旅客都湧入宜蘭時，搭配舉辦海洋音樂祭等賽事活動，民宿、餐廳生意源源不絕。

林國漳強調，宜蘭擁有龍德造船的硬實力，結合宜科、龍德產業園區與海洋能源開發，未來要在蘇澳打造「台灣智慧海灣」，引進高端海洋科技與AI無人機具產業鏈，創造高薪就業，他承諾當選後將成立「宜蘭海洋發展辦公室」，親自協調行政資源，讓宜蘭向海發展，宣告明天將與一群青年朋友出發前往龜山島向海致敬。

國民黨吳宗憲競辦發言人鄭皓文回應對手，質疑林參選人的「智慧海灣」與「AI無人機產業鏈」，和「20億種樹計畫」一樣，又是缺乏經費評估與可行性分析的「空白支票」，宜蘭產業轉型需要務實的招商引資與基礎配套，不是用科技術語來包裝虛無飄渺的願景。

鄭皓文質疑林國漳又在「畫大餅」，預算在哪裡？土地在哪裡？電力配套在哪裡？人才從哪裡來？如果這只是一份為了選舉而拋出的口號，那對返鄉青年來說，才是最大的欺騙。

鄭強調，吳宗憲的「海洋治理」無需等到明天啟航，因為吳宗憲每天都在努力解決漁民所面臨的困境。從幫助宜蘭優質漁產外銷國內外、協調船長聘用外籍移工，到爭取清淤工程預算，成功推動長期延宕的南方澳漁船檢修上架場建設，吳始終用「專業」在第一線解決問題、給漁民實質保障，這才是守護海洋的務實態度。

縣長參選人林國漳發表「海洋新宜蘭」戰略計畫，強調宜蘭的未來就在海洋，透過漁業升級等四大面相，讓宜蘭從傳統漁業轉型成為國際海洋門戶，明天將率領一群年輕人前往龜山島向海洋致敬。圖／林國漳競辦提供
縣長參選人林國漳發表「海洋新宜蘭」戰略計畫，強調宜蘭的未來就在海洋，透過漁業升級等四大面相，讓宜蘭從傳統漁業轉型成為國際海洋門戶，明天將率領一群年輕人前往龜山島向海洋致敬。圖／林國漳競辦提供

縣長參選人林國漳發表「海洋新宜蘭」戰略計畫，強調宜蘭的未來就在海洋，透過漁業升級等四大面相，讓宜蘭從傳統漁業轉型成為國際海洋門戶，明天將率領一群年輕人前往龜山島向海洋致敬。圖／林國漳競辦提供
縣長參選人林國漳發表「海洋新宜蘭」戰略計畫，強調宜蘭的未來就在海洋，透過漁業升級等四大面相，讓宜蘭從傳統漁業轉型成為國際海洋門戶，明天將率領一群年輕人前往龜山島向海洋致敬。圖／林國漳競辦提供

林國漳 宜蘭 龜山島

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