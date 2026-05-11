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認了讚賴瑞隆是「場面話」 曾麗燕急發聲：支持柯志恩從未改變

聯合報／ 記者郭韋綺徐白櫻／高雄即時報導
國民黨前高雄市議長曾麗燕（右）在臉書曬出與柯志恩（左）合照，強調支持柯選市長的立場從未改變。圖／翻攝自曾麗燕臉書
國民黨前高雄市議長曾麗燕（右）在臉書曬出與柯志恩（左）合照，強調支持柯選市長的立場從未改變。圖／翻攝自曾麗燕臉書

國民黨前高雄市議長、市議員曾麗燕稱讚民進黨市長人選賴瑞隆「未來最好的市長」遭質疑倒戈，引發藍營基層譁然，對此，曾麗燕今天在臉書聲明表示，「麗燕全力支持柯市長」，強調支持國民黨市長參選人柯志恩的立場從未改變。

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曾麗燕在臉書發文表示，今天上午已與柯志恩通電話，對於日前在活動致詞時，因「禮貌性場面話」被外界擴大解讀，她感到相當抱歉。

曾麗燕說，她與柯志恩在前鎮、小港地區接連數天一起跑行程，雙方互動密切，並多次當面表達全力支持柯志恩參選高雄市長，希望未來能翻轉高雄，帶給高雄更好的發展與未來。

她呼籲藍營支持者勿相信媒體斷章取義，刻意操作，過度放大單一場合的發言，並說選民是有智慧的，也再度喊話一起為柯志恩市長加油、為高雄加油。

事件起因於曾麗燕昨晚出席高雄市社區聯合發展協會會員大會時，公開稱讚賴瑞隆地方服務不分藍綠，並說「相信未來也是最好的市長，我們替他加油」，現場除爆出掌聲，也讓部分藍營人士錯愕。

柯志恩今天受訪替曾麗燕緩頰，表示曾向她表達覺得不好意思，並澄清當時只是活動場合的禮貌性回應，並非公開表態支持賴瑞隆，柯並說，「曾麗燕一直都表達支持我」。

曾麗燕 柯志恩 高雄

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國民黨前高雄市議長、市議員曾麗燕稱讚民進黨市長參選人賴瑞隆「未來最好的市長」，引發軒然大波，遭質疑倒戈綠營。國民黨市長參選人、立委柯志恩今上午受訪為曾麗燕緩頰，並轉述曾對於發言被過度解讀很錯愕，並澄清只是「禮貌性的致詞」。

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