曾麗燕喊「賴瑞隆是好市長」 陳其邁緩頰：我也會肯定藍營議員

國民黨議員、高雄市議會前議長曾麗燕昨晚在公開場合稱讚民進黨議長參選人賴瑞隆，發言遭外界解讀「支持賴瑞隆」。市長陳其邁表示，曾麗燕長期近距離觀察賴瑞隆，如果有做事、認真打拚，他也會不分藍綠給予稱讚，只要對高雄有利的事情就不要分藍綠。

高雄市社區聯合發展協會昨晚辦會員代表大會，議員曾麗燕致詞時稱讚立委賴瑞隆是優秀的民意代表，未來也是最好的市長。此番說法遭綠營解讀曾麗燕倒戈、支持賴瑞隆；曾向友人透露，這番說法是客套話，沒想到會被擴大解釋。

市長陳其邁今早在議會被問及對於此事的看法。陳其邁表示，大家私底下都稱曾麗燕是「阿姑」，她跟賴委員同選區，有非常多的服務案件，大家一起為小港、前鎮的各項福利建設一起努力，所以她應該是在這幾年近距離觀察賴委員的服務認真打拚。

陳其邁說，前鎮、小港尤其有很多重大的建設議題，曾議長問政不分藍綠，對相關建設就事論事，所以她應該是有長期觀察。像他在選舉的時候去前鎮小港，即便是在場有民進黨的議員，但是曾議長如果有做事、認真服務，「我們在場也會肯定，不會分國民黨或民進黨」。

陳強調，只要對高雄有利的事情就不要分藍綠，不要每次到選舉硬要說藍或綠，這樣思想上也會分裂，「做人比做政治重要，市政建設也應該不分藍綠」，期許不管是市長或議員選舉，大家能夠針對政策討論，不要急著貼標籤或分藍綠，這樣不好。

陳其邁說，這幾年他在市議會很少提及藍綠問題，如工協新村、日照中心等政策可證明，不要選舉才來分藍綠，「我感覺這樣不好」。