影／曾麗燕讚賴瑞隆「最好的市長」遭疑倒戈 柯志恩曝與她通話內容

國民黨前高雄市議長、市議員曾麗燕稱讚民進黨市長參選人賴瑞隆「未來最好的市長」，引發軒然大波，遭質疑倒戈綠營。國民黨市長參選人、立委柯志恩今上午受訪為曾麗燕緩頰，並轉述曾對於發言被過度解讀很錯愕，並澄清只是「禮貌性的致詞」。

曾麗燕昨晚出席高雄市社區聯合發展協會會員大會，致詞時，當眾稱讚賴瑞隆地方服務不分藍綠，稱「相信未來也是最好的市長，我們替他加油」，現場除爆出掌聲，也讓部分藍營人士錯愕。

柯志恩今天受訪轉述早上與曾麗燕通話內容，曾表示沒想到一場協會發言造成這麼大的困擾，並特別澄清只是禮貌性的致詞，對於有媒體擴大解讀倒戈感到很錯愕。

柯志恩指出，近3天行程中在前鎮、小港的都跟曾麗燕同台，彼此關係緊密，不容其他人來作文章，「曾前議長一直表達都支持我」。

柯強調，前議長的發言不是去公開支持賴瑞隆選上市長，只是一個禮貌性的致詞，禮貌性的回應不代表支持賴瑞隆，她認為，媒體把曾麗燕在協會場合上的發言，擴大解讀變倒戈，極度不公平，曾麗燕也沒有那個意思。

柯並說，「今天早上打電話溝通過程中，曾前議長對這件事情造成我們困擾，覺得真的很不好意思、直說真歹勢。」

曾麗燕是五連霸議員，她近期身陷助理費案，遭判刑12年、褫奪公權6年，全案由最高法院審理中，尚未定讞，不過，國民黨高雄市黨部市議員提名名單中，曾並未獲提名。