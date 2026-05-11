藍營阿姑曾麗燕讚賴瑞隆「最好的市長」 選戰掀波瀾

2026高雄市長選戰升溫，國民黨前高雄市議長、現任市議員曾麗燕昨晚出席地方活動，與民進黨市長參選人賴瑞隆同框，公開稱讚賴是「未來最好的市長，加油」，引發倒戈質疑，讓外界關注藍營基層是否出現鬆動，後續效應是否引發骨牌效應也備受關注。

高雄政壇有「阿姑」之稱的曾麗燕，昨晚間出席高雄市社區聯合發展協會會員大會致詞時，當眾稱讚賴瑞隆地方服務不分藍綠，並稱「相信未來也是最好的市長，我們替他加油」，現場除爆出掌聲，也讓部分藍營人士當場錯愕。

由於曾麗燕長年深耕前鎮、小港基層，加上丈夫為前立委林宏宗，地方組織實力深厚，在藍營地方系統具有一定指標性，此番公開稱讚賴瑞隆，也被解讀為對國民黨市長參選人柯志恩選情投下變數。

當晚活動聚集不少地方里長、社區發展協會幹部與地方人士，曾麗燕與賴瑞隆同場出席，曾麗燕表示，小港、前鎮這區沒有國民黨立委，但賴瑞隆對地方服務「不分藍綠」，「不管我是國民黨的，拜託給他的事情，都做得很好」，包括她丈夫及助理請託事項，「都沒嫌棄，都服務得很好」。

接著她更當眾表示，賴瑞隆是很優秀的民意代表，相信未來也是很好的市長，「我們替他加油」。賴瑞隆隨即起身向曾麗燕與現場群眾致意。

據了解，賴瑞隆近年積極經營社團、宮廟及基層系統，持續拓展跨黨派人脈，如今連藍營重要地方人士都公開給予高度肯定，是否形成倒戈效應或牽動地方組織氣氛，值得觀察；但也有藍營人士認為，地方活動互相稱讚屬常態，「不必過度政治解讀」。

曾麗燕2006年起投入高雄市議員選舉，至今已五連霸。她問政風格向來溫和，地方服務細膩，待人親切、身段柔軟，因此被地方與政壇暱稱為「阿姑」。

2020年時任議長許崑源墜樓身亡後，曾麗燕獲國民黨提名參與議長補選，爭取無黨籍議員支持，最終替國民黨守住議長席次，成為高雄市議會首位經選舉產生的國民黨籍女性議長，也是繼民進黨籍議長康裕成後第二位女性議長。

不過身陷助理費案的曾麗燕，議員任內涉嫌以虛報人頭、低薪高報，2010年至2021年間詐領上千萬元助理費，挪作服務處支出等用途，高雄地院及高雄高分院依公務員利用職務詐取財物等罪，合併判處12年徒刑、褫奪公權6年，目前全案仍由最高法院審理中。