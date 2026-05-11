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應曉薇母女上廣播不想談鍾小平 提醒女兒黑函攻擊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
「千秋萬事」廣播節目主持人王淺秋（左）問到，中正萬華選情。應曉薇（右）也喊話曾經支持過她的選民，希望一票都不要跑，支持應佳妤（中）。圖／擷取自網路
「千秋萬事」廣播節目主持人王淺秋（左）問到，中正萬華選情。應曉薇（右）也喊話曾經支持過她的選民，希望一票都不要跑，支持應佳妤（中）。圖／擷取自網路

國民黨台北市議員應曉薇深陷京華城案，無法再度參選，女兒應佳妤近期現身也談到將以無黨籍身分接棒參選市議員。母女倆今上「千秋萬事」廣播節目，述說接棒的理念及服務傳承，被問及藍營議員鍾小平，應曉薇先說不想多談，但也酸說，不會到處抹黑、作秀。她也提醒女兒可能會面對黑函。

2026九合一選舉

由於近期國民黨初選，應佳妤未入黨，未來將以無黨籍身分參選。應曉薇認為，坦白說黨就是包袱，若無黨籍參選也讓中正萬華民眾安心，就不會有要投給什麼顏色的壓力。她擔任15年議員，地方選舉就是要務實，雖然應佳妤是新人，但其實早在6、7歲時就陪著開始跑選舉，已駕輕就熟。

應佳妤說，自己過去一年多前都不關心政治，都依賴媽媽的保護，直到發生案件後，才開始學習包含聲押、羈押等司法程序，聽庭時也學到很多。決定參選也是媽媽在地方服務近16年，希望延續媽媽的愛傳遞下去，她也是學習公共政策管理、社會及心理，希望發揮自己小小的價值。

應佳妤也說，從政是抱持善良，雖然善良在多數人眼中是軟弱、人太好被欺負，但是善良就是最強大的力量。尤其現在很多政治人物都把虛無的證件拿出來講、難以落實，所以她想要推動人本檢核，就是在推動政策之前，審視對於弱勢族群是否適用。

主持人王淺秋問到，中正萬華選情，對於國民黨的鍾小平恩怨，應曉薇先說不想多談，但又提到中正萬華有破壞者的力量，「後面他是怎麼搞，彼此祝福，至少我從政15年來，沒有派新人去選里長、沒有到處抹黑作秀。」

同時，應曉薇也說，之前曾提醒過應佳妤若參選可能會面對黑函，應佳妤則說，畢竟從小看到媽媽收到黑函，不會太過擔心。

至於同選區的民進黨的馬郁雯及票源可能重疊的民眾黨吳怡萱。應佳妤則說，民代責任是監督市政、服務選民，票源可能是女生、年輕人，大家各自努力。

王淺秋也問到會不會怨國民黨？應曉薇說，不會怨，國民黨加油。同時，她也喊話，中正萬華曾經支持過應曉薇的民眾，希望一票都不要跑，支持應佳妤。

應曉薇 鍾小平 應佳妤

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