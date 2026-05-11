育兒政見 高雄藍綠參選人母親節交鋒

高雄藍綠市長參選人母親節比拚育兒利多政見，賴瑞隆拋出提高生育補助，每胎提高至五萬元，搭配每童六十小時延托券等；柯志恩喊全台首創「喘息券」制度及「未來帳戶」，市府每年提撥三千元，孩子成年可領回約四一點五萬元。

生育津貼部分，國民黨立委柯志恩認為，第一胎三萬元、第二胎四萬元、第三胎五萬元，結合中央資源後，高雄寶寶最高可領取十五萬元。民進黨立委賴瑞隆主張，生育補助從現行的每胎三萬元提高至每胎五萬元。

有關幼兒托育問題，賴瑞隆提出「全市公托及準公托收托兒童每年補助延托六十小時」，有特殊需求的孩子，再加碼補助至每年一百小時，讓家長可依需求彈性使用。柯志恩提出「喘息券」，針對零至六歲家長每年發放四八小時，特殊需求家庭再加碼廿四小時，讓父母在急需喘息或處理要事時，能有可靠後援。

賴瑞隆說，育兒津貼應提高至每月七千元至一萬元，多胎家庭再加碼，以及全國首創孕婦專屬禮幸福孕哺枕、成立高雄育兒基金，升級親子館、共融遊戲場與複合式小型兒童圖書館。

現行育嬰留職停薪可領取八成薪水。柯志恩主張加碼補足剩餘的兩成薪資，實現育嬰不扣薪，另針對零至六歲孩童成立未來帳戶，市府每年額外提撥三千元，配合中央五萬基金複利滾動，滿十八歲可領回約四一點五萬元。