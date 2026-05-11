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新北藍綠選將 母親節談婦幼願景
昨天是母親節，新北市長藍綠選將都談婦幼政策願景，國民黨參選人李四川說，若能當選市長，將善用財劃法修法後新增的預算資源，推動婦女及育兒政策。民進黨參選人蘇巧慧說，作為兩個孩子的媽，希望為新北孩子打造更好的成長環境。
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李四川昨出席佛光山三重禪淨中心「慶祝佛誕暨母親節素食博覽會」，他說，當四十多年公務員，多數時間投入工程任務，看過許多災害現場，「房子倒了、路斷了、橋也斷了，我可以讓它恢復，只有災民受傷的心，我沒有辦法補起來。」他認為，宗教在安定人心上扮演重要角色。
李表示，已故的星雲大師曾告訴他，「人間佛教」就是要用母親無私的愛去愛別人，照顧需要幫助者。
李四川的父母已離世，他談到，公務生涯心思幾乎都放在工作上，回老家次數很少。直到媽媽住院那一個月，反而成了那幾年母子相處最多的時光。
李四川、蘇巧慧昨午都現身林口瑞平國小前廣場，參加竹林山寺觀音寺巡迴觀音媽－大南灣坪位慶典，雙方禮貌性地握手後，隨即和信眾握手致意，支持者大喊凍選。
蘇巧慧馬不停蹄跑行程，她透露，前一晚有抽空回娘家一趟，陪媽媽看十分鐘的唱歌節目，珍惜母女相處時光。蘇稱許媽媽是她的神隊友，分擔她不少照顧孩子的心力，「我一向認真工作，我想媽媽會喜歡我現在的樣子」。蘇也說，她的心願和全天下母親一樣，希望下一代健康、快樂，希望為新北孩子營造更友善的成長環境。
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