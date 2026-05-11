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北市議員選情 中山大同區藍綠交鋒 還有變數

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
國民黨北市中山大同選區議員提名，昨初選民調出爐，大安區車層里長李易儒（右）跨區勝出。圖中為市黨部主委戴錫欽、左為盧威。記者林麗玉／攝影
國民黨北市中山大同選區議員提名，昨初選民調出爐，大安區車層里長李易儒（右）跨區勝出。圖中為市黨部主委戴錫欽、左為盧威。記者林麗玉／攝影

北市中山區堪稱北市長蔣萬安本命區，大同區則是深綠選區，藍綠分庭抗禮，國民黨議員初選結果昨出爐，藍綠布局大致底定，地方分析，該選區後續變數仍多，泛綠陳怡君、朱政騏是否脫黨選，將攪動選情。

2026九合一選舉

北市中山大同選區應選八席議員，藍現任三席葉林傳、陳炳甫、柳采葳拚連任，初選由李易儒出線。國民黨北市黨部主委戴錫欽說，中山大同為藍營艱困選區，市黨部會盡最大努力，力拚全壘打。

綠營在王世堅轉戰立委後，仍有三席。此次民進黨在中山大同提名四席，包括現任議員顏若芳、林亮君，新人林子揚、賴俊翰實力都不弱，各派系都想插旗，四席全上機率不低。

地方人士表示，過往大家普遍認為中山大同選區偏綠，從國民黨立委王鴻薇罷免案觀察，同意多於不同意的里多在中山區；近期北市鼠患議題，也是從中山區發酵，「選戰議題在中山大同的操作會相當顯性」。

另名地方人士說，年底選戰綠營在該選區面臨兩大變數，包括現任議員陳怡君因涉助理費等案，無法披掛黨籍爭取連任，陳仍積極跑基層，以無黨參選機率高，恐瓜分綠營選票；另一變數是初選勝出、因共諜案被撤銷提名的朱政騏是否脫黨參選也牽動選情。

民眾黨議員林珍羽爭取連任，面對藍白合態勢，是否寄望藍營母雞蔣萬安助一臂之力？林表示，蔣萬安推動無菸城市，就是她肺腺癌手術後回議會質詢的第一個議題，談「設置戶外吸菸室」，現在市府除西門町，也在心中山設置負壓吸菸室，她會持續理性問政勤跑基層來穩固支持。

涉助理費案的北市現任議員陳怡君是否以無黨籍參選，成為中山大同議員選區的變數之一。圖／聯合報系資料照片
涉助理費案的北市現任議員陳怡君是否以無黨籍參選，成為中山大同議員選區的變數之一。圖／聯合報系資料照片

柳采葳 林亮君 陳怡君

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