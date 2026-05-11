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人物側寫／政壇新星二寶媽 不畏艱困戰役

聯合報／ 本報記者吳傑沐胡蓬生

苗栗縣議員陳品安放棄幾乎篤定連任的「舒適圈」，賴清德總統委以重任挑戰縣長選舉，一度跌破許多政壇人士的眼鏡，陳品安參選以來，展現專業、溫柔又堅定的個人特質，正在打一場有別於傳統的選戰。

2026九合一選舉

律師出身陳品安是高雄人，台北讀書，二○一三年以前，難得與苗栗縣交集，直到接觸苗栗縣苑裡鎮反瘋車運動，專業提供各類法律諮詢與協助，進而選擇移居苗栗縣，參與地方事務，兩屆議員都是選區最高票當選，還是「二寶媽」，孩子分別為三歲、一歲。

陳品安專業問政，形象清新，是苗栗政壇崛起的新星，下屆連任議員之路也應水到渠成，結果她挑戰縣長選舉；陳品安自曝賴總統去年九月間到苗栗與黨公職人員座談，不久，就透過立委沈發惠傳話，屬意她競選縣長。

她馬不停蹄，已經實際走訪十八鄉鎮市，並參與多場小型座談會，座談規模多為廿人左右，面對面交流與互動性較高，參與者包含農民、年輕人及不同領域人士。甚至也多次到立法院或中央部會，爭取未來政見白皮書或經費支持。

投入苗栗縣長選舉，身為「二寶媽」的陳品安直言好心疼女兒，出門時尚未醒來，回家時孩子已經睡覺，最近一次較早回家，發現小女兒長相與印象不同，感受到女兒成長明顯，大女兒則是個性貼心，看到母親選舉看板，童言童語稱說在外面看到的媽媽很大，所以是「大媽媽」。

苗栗縣是民進黨艱困地區，尤其是對手國民黨縣長鍾東錦競選連任，陳品安卻沒有退縮，她坦言「無論成敗都不後悔」，畢竟這是展現對苗栗未來發展藍圖的最佳機會，也是讓縣民體會綠色執政對苗栗重視的最佳途徑。

陳品安 苗栗 賴清德

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