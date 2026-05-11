百里侯爭霸／政見交鋒 陳品安：小校廢校是最後手段

民進黨徵召苗栗縣議員陳品安參選下屆縣長，她接受本報專訪，交鋒競選連任縣長鍾東錦的小校併校主張，主張「廢校是最後手段」，應優先整合教育資源與空間。另也提出醫療資源、推動科技產業相關政見，盼與中央有效率對接，促進快速且跨世代的發展。

少子化衝擊及偏鄉人口流失，小校存廢問題備受注目，陳品安認為不宜單純將學生集中至都市學校，將交通與生活成本轉嫁給家庭，「作法缺乏責任感」。強調並非完全反對廢校，但執政者決策前，須有更高層次的思考，尋求空間及資源統合運用的最佳方案，廢校僅應視為最後手段。

「優先探討行政資源靈活整合及運用可能性才是正途！」陳品安說，偏鄉許多學校僅卅至五十人，營運資源與方式具多元可能性，可考慮讓長者等社區成員使用學校空間，推動老幼共學。

陳品安從議員轉戰縣長，她也透露是因賴清德總統邀請參選，苗栗具備高度發展潛力，但過去因各種原因錯失機會，她期望苗栗擴大進步發展，尤其賴總統施政願景，苗栗獲得大矽谷計畫的政策支持，可望帶動中台灣區域合作與科學園區發展，並與中央均衡台灣政策對接。

其中，頭份、竹南被視為大矽谷發展重心，銅鑼科學園區也因台灣美光記憶體股份有限公司進駐，科技產業布局逐漸成形；苗栗山線地區可打造休閒農業、露營區及民宿為特色，結合科技產業與休閒配套，各地均衡發展。

陳品安有感苗栗醫療資源嚴重不足，她成功說服行政院核定廿一億元預算籌建衛福部苗栗醫院急重症醫療大樓，證明她有能力向中央積極爭取地方所需資源協助，縣府過去因財政困難，導致多項公共建設無法推動，如果當選她會負責任，扮演縣長應有的職責。

政策白皮書的初步架構已出爐，陳品安說，並非僅由她及專家單方面擬定，而是透過與鄉親持續對談，獲得更多具創意且符合需求的政策意見，包括老人福利補貼與健保費補助、老屋活化作為青年創業孵化器等，苗栗是農業大縣，也會參考其他縣市做法，提出農業缺工解方。