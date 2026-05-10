又出包？賴瑞隆宣講簡報現「走對的人」 柯志恩：如何把複雜市政交給小事出錯的人

民進黨「台灣好生活」首場宣講昨在高雄登場，高雄市長參選人、立委賴瑞隆登台時背板出錯，「選對的人、走對的路」變成「選對的人，走對的人」。對手立委柯志恩說，這是屬於民進黨內部的事，不過他們出錯頻繁，高雄市民未來如何把複雜市政交給一個連小事、簡單的事情都可能出錯的人？

民進黨邀請中央行政團隊下鄉與地方重要社團幹部、產業代表宣講，高雄場在漢神巨蛋舉辦。立委賴瑞隆宣講時，舞台背板竟然出現「選對的人，走對的人」這句話。

國民黨高市黨部發言人張永杰發文批評，賴瑞隆從過去嚇壞人的懷念花媽黑白照，到元宵節把幕僚的內部建議直接複製貼上，現在連上台說明的簡報都能出包。

國民黨市長參選人、立委柯志恩今天下午赴高雄夢時代，出席2026水蜜桃評鑑會前受訪被問及此事。柯志恩表示，這件事情發生時，她提醒自己的團隊，未來勢必要非常小心，這是屬於他們內部的事情。話鋒一轉，柯說，他們出錯頻繁，高雄市民未來如何把複雜市政交給一個連小事、簡單的事情都可能出錯的人，「我覺得大家還是要仔細觀察一下吧！」

柯志恩也說，昨天民進黨找來很多大咖，這是他們一條龍方式，以前大罷免時也都有看見，執政黨以下鄉之名行宣導行政事務之實，他們都有不同目標，他們可以坐在五星級飯店裡面，號召所有幹部各派五人來聽政策演說，國民黨沒有這個資源，所以會用廟口開講，去各個地方跟市民站在一起，用接地氣方法闡述理念、政見。