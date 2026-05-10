賴瑞隆婦幼政見再加碼 生育津貼每胎5萬元及成立育兒基金

今天是母親節，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆追憶童年與母親在菜市場賣水果及肉粽的擺攤歲月，更加碼提出「雄愛媽媽三大承諾」市政政見，賴瑞隆主張高雄新生兒的生育津貼由現行每胎3萬元提高至5萬元，另成立「高雄育兒基金」，推動女性重返職場扶助。

立委賴瑞隆昨日公布「每童60小時延托券」育兒政策，今早前往鳳凰山登山步道及林園市場發放康乃馨。他認為，一座進步的城市，不只要照顧孩子，更要成為媽媽最堅強的後盾，所以利用母親節提出「雄愛媽媽三大承諾」。

第一項承諾為「育兒神隊友」，賴瑞隆主張提高生育補助至每胎5萬元、加碼育兒津貼、推出全國首創的孕婦專屬禮「幸福孕哺枕」、朝「一國小學區一公托」目標邁進，並成立「高雄育兒基金」，升級親子館、共融遊戲場與複合式小型兒童圖書館，同時整合嬰幼兒健康發展與早療支持系統。

第二項承諾為「媽媽好靠山」，賴瑞隆說，他將擴大孕前健檢、孕產醫療諮詢與心理健康支持，推動產後到宅照顧、爸爸育兒衛教，搭配「每童60小時延托券」，全市公托及準公托收托兒童每年補助延托60小時，有特殊需求的孩子，再加碼補助至每年100小時，讓家長可依需求彈性使用；此外，並結合社區據點等系統，打造更完整的照顧網絡。

第三項承諾是打造「女力新未來」，賴瑞隆將推動女性重返職場扶助、友善育兒職場，以及創業、職訓與數位技能支持；同時強化新住民女性的協助，並擴大女性參與公共事務及城市治理平台。

高雄市長陳其邁昨日出席「美力媽媽頒獎典禮」時表示，高雄市的公托將於今年底達88處，實踐「區區有公托」的育兒資源布局，後續將朝「一國小學區一公托」的目標邁進。