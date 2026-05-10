母親節將陪太太慶祝 李四川：婦女政策會提完整計畫

國民黨新北市長參選人李四川今出席佛光山三重禪淨中心「慶祝佛誕暨母親節素食博覽會」，談及即將到來的母親節時表示，已與兒子安排好行程，要一起替太太慶祝母親節，也感謝太太長年把家庭照顧得很好。

李四川受訪時先向全天下母親祝賀母親節快樂。他表示，「我也要藉這個機會謝謝我太太，把全家照顧得這麼好，我跟我兒子已經預定安排一個行程來為她慶祝。」

針對外界關注婦女相關政策，李四川表示，近兩個月陸續拜訪許多婦女朋友，包括新手媽媽等族群，也聽取不少需求與意見。

李四川指出，針對婦女朋友提出的需求，團隊將進一步規畫完整政策與方案，待整理完成後，再正式對外提出相關婦女政見。