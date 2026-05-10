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台中市藍營太平下屆市議員參選爆炸 兩新人都喊「參選到底」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市太平區4屆里長閻泰利（中）表明參選市議員，臉書上並貼上和黨主席鄭麗文（右）合影的頭像。圖／取自閻泰利臉書
台中市太平區4屆里長閻泰利（中）表明參選市議員，臉書上並貼上和黨主席鄭麗文（右）合影的頭像。圖／取自閻泰利臉書

台中市第12選區（太平）市議員現任藍綠各居2席，下屆也應選4席，並無改變。但國民黨除了兩位現任者黃佳恬和賴義鍠，另還有里長閻泰利和市黨部前副主委張書華表明參選，且動作十分積極。面對此一局面，市黨部表示，目前提名辦法還未經中央核定，提名人數是否會有改變，尚不得而知。不過，以現任優先則是市黨部委員會已確定的原則。

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閻泰利是太平4屆里長，也早早掛出看板表明要參選，近日積極勤跑地方。他上午說，雖然三月就曾從黨主席鄭麗文得知太平區僅提名兩席，不會再提第3席，但是他自認準備已久，且年紀已大，再不出來就沒機會了。因此，他會參選到底，必須時可能會以脫黨方式參選。

張書華今也在臉書上以「太平區市議員參選人」身分表示「懇請大家繼續支持」，並表示「700多天的堅持 書華只想替太平爭一口氣！」顯示參選的態度積極，並無改變。

據了解，這幾天有人在臉書上貼出「7日至9日進行太平區議員電話民調」一事，國民黨台中市黨部已表明，並沒有做民調，也不知是誰在做。市黨部並表示，最近會把提名辦法送交黨中央核定，然後再公告並舉辦提名作業。在正式核定前，黨中央是否就提名席次做改變尚不得而知，但是，市黨部的委員會曾經決定以現任者優先，目前這一原則並未改變。

市黨部說，提名作業後，若是參選者超過提名人數，市黨部會協調並辦理初作等提名作業，到時再決定如何進行。

國民黨台中市黨部前副主委張書華今在臉書發表影音，呼籲大家繼續支持。圖／取自張書華臉書
國民黨台中市黨部前副主委張書華今在臉書發表影音，呼籲大家繼續支持。圖／取自張書華臉書

藍營 鄭麗文 台中市 國民黨 議員

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