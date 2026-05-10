李四川母親節談從政初心 憶星雲大師「人間佛教」教誨

國民黨新北市長參選人李四川今出席佛光山三重禪淨中心「慶祝佛誕暨母親節素食博覽會」，致詞時除祝福全天下母親母親節快樂，也分享自己從政與擔任公務員40多年的心路歷程，並提到過去與星雲大師互動經驗，直言「人間佛教」對自己影響深遠。

李四川表示，星雲大師過去曾告訴他，「人間佛教」就是要用母親無私的愛去愛別人，照顧需要幫助的人。他說，自己無論過去在高雄，或到台北松山、板橋的佛光山道場，都經常參與活動，也很感謝佛光山長年在心靈層面的付出。

李四川指出，自己做了40多年公務員，多數時間都投入工程工作，看過許多災害現場，「房子倒了、路斷了、橋也斷了，我都可以把它恢復，但只有災民受傷的心，我沒有辦法補起來。」他認為，宗教與法師們在安定人心上，扮演非常重要角色。

談及母親節，李四川表示，工程人員一磚一瓦打造城市，但真正讓城市變得溫暖的，是母親無私的愛與奉獻。他也分享自己擔任高雄市副市長期間，有民眾因道路改善主動請他喝咖啡，還有計程車司機過年期間將車資找零稱作「政治獻金」，讓他深刻感受到民眾期待其實很簡單，「只是希望政府在有困難的時候幫忙解決問題。」

李四川說，自己從基層公務員一路做到14職等，人生從漁塘、漁民家庭一步一步走來，「沒有任何背景，就是一路走、一腳印。」他表示，也因為如此，希望將自己累積的行政經驗回饋給新北市民。

李四川透露，兒子曾問他，「已經做到這個年紀了，為什麼還要這麼辛苦選市長？」但他認為，自己一路從公務體系走到今天，希望能持續投入公共事務，最終也成功說服家人支持他的決定。

國民黨新北市長參選人李四川今出席佛光山三重禪淨中心「慶祝佛誕暨母親節素食博覽會」。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今出席佛光山三重禪淨中心「慶祝佛誕暨母親節素食博覽會」。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今出席佛光山三重禪淨中心「慶祝佛誕暨母親節素食博覽會」，參觀畫作。記者張策／攝影