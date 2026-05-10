中山大同議員激戰變數多…地方曝結構「打蔣萬安的操作會很顯性」

國民黨北市中山大同民調出爐，除現任議員葉林傳、陳炳甫、柳采葳，也將提名里長李易儒出戰中山大同議員。地方人士認為，相較藍營，這次民進黨在中山大同變數多，包括涉助理費案的現任議員陳怡君、涉共諜案被開除黨籍的朱政騏會不會脫黨參選，都將影響整體選情。

地方人士分析，儘管過去大家普遍認為中山大同偏綠，但其實藍營在中山大同的組織也很強，過去地方就有傳言，只要掛國民黨的基本盤，就有8千票、民進黨基本盤6千票，民眾黨基本盤僅有3千票；不過另一個觀察指標是立委王鴻薇的大罷免案，王在中山松山選區的罷免案，同意多於不同意的里大多在中山區；還有近期鼠患議題，也是從中山區開始發酵，「只要有選舉議題，中山大同的操作，都會相當顯性」。

「今年中山大同選舉將非常精彩！」還有地方人士分析，本屆中山大同議員選戰將廝殺激烈，尤其綠營有2大超級變數，第一變數就是現任議員陳怡君，因涉助理費等案無法披掛黨籍爭取連任，但陳怡君仍積極跑基層，以無黨籍參選機率高；另外，第二變數就是初選勝出卻因共諜案被開除黨籍撤銷提名的朱政騏，是否脫黨參選？也將影響年底議員選情。

至於民進黨這次在中山大同提名四席，包括現任議員顏若芳、林亮君，還有兩名新人林子揚、賴俊翰，地方人士認為，這次民進黨提名的四席全上，機率高，可以說是各派系都已插旗、佈局佈好。

至於民眾黨，儘管這次在中山大同僅提名一席，也被認為林珍羽地方經營紮根深，但因本屆民眾黨沒有母雞，林憂心，現在地方都說民眾黨僅提名一席，選情「穩」但她認為，這也是民眾黨面臨最大危機，絕對會勤跑基層、選民服務。

對於藍白合，會不會希望蔣萬安幫輔選站台？林珍羽說，過去四年，民眾黨問政都不用意識形態，而是理性問政，以這次無菸城市為例，她先前因肺腺癌，恢復回議會的第一個議題就是訴求「無菸城市設置吸菸室」，現在蔣萬安除西門町，也在心中山設置負壓吸菸室，接下來選舉，她歡迎蔣萬安一起同台，自己也會持續理性問政，勤跑基層服務。