迎戰2026年底大選 立法院朝野本會期競相加碼「福利」

2026年選舉年底投票，立法院朝野各政黨立委本會期紛紛提出各種修法提案，加碼各種「福利」。如國民黨立委羅明才提案要求普發1萬元「國民支援金」，不少國民黨立委也提案減輕高中以上學貸負擔，明定學貸利息由政府全額補貼；民進黨陣營，則有行政院推國民年金、六大社福津貼補助加碼，民進黨立委跟進提出加碼幅度更大的修法版本。

近期美伊戰爭引發各界憂心，羅明才等立委提出「因應中東戰事穩定民生經濟發放全民支援金特別條例草案」。羅明才表示，近期中東局勢動盪，引發國際能源與原物料價格劇烈波動，而國內也因高油價與通膨衝擊，萬物齊漲，但薪水卻不漲，基層民眾生活負擔日益沉重，盼藉由特別條例明定發放全體國民支援金每人1萬元，減緩人民負擔、提振民間消費及擴大內需。

另外，國民黨立委羅智強、賴士葆等人近日也分別針對「大學法第三十五條條文修正草案」、「專科學校法第四十四條條文修正草案」、「高級中等教育法第五十八條條文修正草案」等提案，盼藉由修法減輕學生學費貸款負擔，獲國民黨團支持列為本會期優先法案，並根據羅智強、賴士葆等人的修法方向提出國民黨團版本，明定貸款利息由政府編列預算全額補貼，貸款學生應自學業完成、服義務兵役、參加教育實習或其他事實完成日後滿2年之次日起，依年金法按月攤還本金。

民進黨陣營方面，政院年初以來拋出國民年金、六大社福津貼補助加碼，以國民年金為例，民進黨立委提案版本加碼範圍比政院版更多，達8000元至12000元，更加碼讓「喪葬給付」翻倍至10個月。

針對婚育家庭，行政院長卓榮泰去年也預告，為鼓勵不分性別投入家庭照顧，政府正積極修法，新增雙親請滿6個月的育嬰留停津貼後，可以各再多請領1個月的留停津貼，即育嬰留停津貼加碼成「6+1」。