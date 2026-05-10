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李四川談免費生理用品、育兒政策 將善用財劃法新增預算

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川表示，未來若當選，將善用「財劃法」新增預算推動婦女及育兒政策。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川表示，未來若當選，將善用「財劃法」新增預算推動婦女及育兒政策。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今出席佛光山三重禪淨中心「慶祝佛誕暨母親節素食博覽會」，針對婦女政策表示，若年底順利當選，將善用「財劃法」修法後新增的預算資源，推動相關婦女及育兒政策。

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媒體提問，對於對手民進黨新北市長參選人蘇巧慧提出在學校及公家機關提供免費生理用品，以及將育兒津貼提高至10萬元等政策有何看法。李四川表示，政府在學校推動相關政策，其實早在2023年就已經開始執行。

李四川指出，所有政策都需要預算支持，而去年「財劃法」修法時，「我的對手都反對新北市增加300多億元預算」，所幸最後由國民黨與民眾黨推動通過修法，讓地方財源得以增加。

李四川表示，若年底有機會當選，將善用新增預算，做好所有婦女相關政策。

李四川 財劃法 蘇巧慧

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