母親節拚基層 高虹安果菜市場送康乃馨 莊競程掃關東市場

新竹市長選戰拚場意味濃厚，民進黨新竹市長參選人莊競程昨早前往東區關東市場掃街，力拚連任的市長高虹安今日則前往果菜市場向市民媽媽們獻上康乃馨祝福，民眾黨新竹黨部主委邱臣遠特別率領黨部團隊助陣，白綠陣營趁母親節深入市場、強化基層連結。

莊競程昨早由新竹市議員陳建名、劉彥伶、鄭美娟、劉崇顯、曾資程與議員參選人曾翰揚陪同，一行人沿著市場逐攤拜訪，不少民眾主動打招呼、加油，也有民眾針對日前提出的普發一萬元現金政策表達支持與肯定。

身為客家女婿的莊競程沿路以客語向鄉親問候、親切互動。他表示，東區有相當比例客家人口，希望持續推動客家文化與母語傳承，讓客語真正融入日常生活，也強調透過市場拜訪與基層互動，才能直接傾聽市民最真實的聲音，未來會持續一步一腳印爭取支持。

高虹安今天前往果菜市場發送康乃馨，向市民媽媽們獻上節日祝福。民眾黨新竹黨部主委邱臣遠也率領黨部團隊到場助陣，與市議員李國璋、宋品瑩，以及市議員候選人李玫、葉國文合體掃街，展現府黨一心、力拚高虹安連任氣勢。

高虹安逐一向攤商及採買民眾握手、發送康乃馨，她表示，每位母親都是家庭與城市進步最重要的安定力量，希望藉由母親節向所有辛勞的媽媽表達感謝，也強調市府會持續推動各項建設與民生政策。現場不少民眾主動合影、喊加油，氣氛熱絡。

邱臣遠表示，高虹安上任後施政成果市民有目共睹，黨部團隊不僅要在基層與市長站在一起傳遞暖意，更要展現團隊凝聚力。他強調，民眾黨新竹黨部將全力支持高虹安爭取連任，持續深入基層服務，爭取更多市民認同。

力拚連任的市長高虹安今日則前往果菜市場向市民媽媽們獻上康乃馨祝福，民眾黨新竹黨部主委邱臣遠特別率領黨部團隊助陣。圖／民眾黨新竹黨部提供

民進黨新竹市長參選人莊競程昨早前往東區關東市場掃街，身為客家女婿的莊競程沿路以客語向鄉親問候、親切互動。圖／民進黨新竹市黨部提供