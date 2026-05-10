藍綠台中市長參選人 母親節端「婦幼政見」牛肉搶票

今天母親節，藍綠台中市長參選人紛紛端出婦幼政見牛肉，江啟臣提出「育兒五支柱」計畫，加碼準公托與育兒津貼補助；何欣純拋出「6欣政見」，產後坐月子每胎補助5萬，並保證當選後市府女性局處首長比例不少於4分之1，爭搶選票。

國民黨台中市長參選人江啟臣今天提出「育兒五支柱」計畫，從減輕經濟負擔、強化身心守護、提供彈性托育照顧，到推動企業共托與擴大疫苗補助，建構全方位的支持體系。

江啟臣指出，除了中央準公托補助，台中市第一胎至第三胎額外再加碼3000至7000元，育兒津貼也加碼1000元，並致力推動育嬰留停津貼全薪化，將八成薪逐年加碼至全薪。

江啟臣表示，在家長身心守護部分，升級健康好孕專車及父母心理諮商，臨托預約也將改成「當天預約、當天臨托」，彈性托育照顧，並鼓勵企業將托育中心納入標配。另針對呼吸道融合病毒、輪狀病毒、腸病毒等高單價疫苗評估放寬補助對象。

民進黨台中市長參選人何欣純兒童節已提出「6欣市政」，第一項政策是生育補助加碼加倍，第一胎補助4萬元、第二胎6萬元、第三胎8萬元；第二項是0至2歲公托名額倍增，擴大假日定點托育，並調整延長夜間托育服務，讓家長有更完整的托育支持。

在健康照顧方面，何欣純提出第三項政策，主張6歲以下幼兒免收門診部分負擔，並補助腸病毒疫苗接種；第四項則是3歲以下育兒津貼加碼補助每月1500元；第五項是未來將推動公私立國中小學校午餐全面免費；第六項是16歲以下市府所轄藝文場館免門票。

今天母親節，何欣純則拋出「6欣政見」，包括推動女性勞工健康檢查加碼補助、30至40歲單身女性凍卵及保存費補助最高5萬、每胎5萬月子補助及產後心理諮商補助最高1萬、婦女創業補助最高60萬、加碼補助創業融資貸款利息，最長2年租金補貼及加碼補助職訓費；當選後市府女性局處首長比例以不少於4分之1為目標。