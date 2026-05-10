藍中山大同初選結果出爐…新人2搶1 大安區里長李易儒跨區勝出

國民黨北市中山大同選區議員提名，新人二搶一，今初選民調結果出爐，三度爭取提名的中央委員盧威，不敵新人加權的跨選轉戰中山大同的大安區車層里長李易儒。最後初選民調結果，由李易儒代表國民黨參選中山大同議員選舉。這次國民黨北市黨部中山大同選區初選民調，由兩家民調公司艾普羅、遠見民調調查。根據艾普羅民調結果，盧威支持率為42.299%、李易儒57.70%；遠見民調盧威支持率52.07%、李易儒47.93%，最後平均支持率，李易儒以52.816%支持率勝盧威的47.184%。加上李易儒有30%新人加權，最後民調結果李易儒以68.660%勝盧威的47.184%。

將代表國民黨參選中山大同議員選舉的大安區里長李易儒表示，非常感謝這一路以來大家的支持，大家都知道，他準備的時間也非常的短，支持者對他團隊的熱情與鼓勵與支持，還有志工夥伴的幫忙也是最大助力。

對於三度爭取提名失利，盧威則表示，「我就先沉澱一下，謝謝」，不過會全力幫忙國民黨提名的候選人。

北市中山、大同第四選區議員應選八席，國民黨今年照往例提名四席，除爭取連任的現任議員陳炳甫、柳采葳、副議長葉林傳，並提名一名新人，由於中山大同過去視為基本盤偏綠，國民黨北市黨部主委戴錫欽今表示，初選結果出來，市黨部充分尊重，至於中山大同是否為艱困選區，市黨部會盡最大努力，把所有提名的31加2席都全力的輔選，務必要能夠完成全壘打目標。