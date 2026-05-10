提出「育兒五支柱」計畫成立「婦幼發展委員會」 江啟臣提政見

立法院副院長江啟臣將代表國民黨參選下屆台中市長，今天母親節，他提出「育兒五支柱」計畫，從減輕經濟負擔、強化身心守護、提供彈性托育照顧，到推動企業共托與擴大疫苗補助，建構全方位的支持體系。

江啟臣今天在臉書寫「全天下的媽咪，母親節快樂」，他今天早上在大甲第二市場與北屯金谷市場，將康乃馨送到每一位媽媽手中。看著大家接過花朵時燦爛而溫暖的笑容，那就是台中這座城市最美的風景。

他說每一位媽媽都是家庭與社會最堅強的支柱，政府的責任，就是成為媽媽們最堅實的後盾。他的核心理念始終如一，唯有把「教育」與「養育」環境做到最好，減輕家庭的後顧之憂，年輕一代才敢於進入婚姻、願意迎接生命，並有能力養育下一代。

為了實踐這項承諾，他將全力推動「育兒五支柱」計畫，從減輕經濟負擔、強化身心守護、提供彈性托育照顧，到推動企業共托與擴大疫苗補助，建構全方位的支持體系。更將進一步成立「婦幼發展委員會」，透過跨局處的資源整合，提供一站式的整合服務，讓教育資源與托育政策能無縫接軌，落實「幼有養」的藍圖，讓台中真正成為最疼愛媽媽、最適合養育下一代的「幸福旗艦城」。