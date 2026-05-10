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珍惜母女相處時光 蘇巧慧曝：昨晚陪媽媽看歌唱節目10分鐘
今天是母親節，民進黨新北市長參選人蘇巧慧馬不停蹄跑行程，她透露，昨晚我有抽空回娘家一趟，陪媽媽看10分鐘的唱歌節目，珍惜母女相處時光。蘇巧慧談到，她一向認真工作，也喜歡她的工作，「我想媽媽會喜歡我現在的樣子」。
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今天是新北瑞芳瑞慈宮建廟安座45周年遶境，蘇巧慧說，這是瑞芳的盛事，看到整個瑞芳動起來，非常地高興。
蘇巧慧談到，在瑞芳目前有很多計畫如火如荼推進，包含她參與過動土的瑞芳長照醫療大樓，或是台62線一端要延伸到萬里、金山，一端要從瑞芳延伸到宜蘭，她和在地的議員林裔綺、張錦豪等人都相當關心，後續會推出更多政見跟願景，希望讓瑞芳的美被更多人認識，讓瑞芳更進步。
談到今天是母親節，蘇巧慧是2個孩子的媽，她因為工作忙碌，母親詹秀齡為她分擔不少照顧孩子的心力。蘇巧慧說，她很感謝媽媽替她分擔壓力，把孩子照顧得很好，媽媽有畫畫的興趣，也把自己照顧得很好，讓身為兒女相當幸福。
蘇母詹秀齡是前行政院長蘇貞昌的妻子，在蘇貞昌、蘇巧慧的政治生涯背後給予強力的支持。
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