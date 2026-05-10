原鄉跑透透 吳宗憲獲耆老賜名「鐵木」驍勇善戰的勇士

關心原鄉部落，宜蘭縣長參選人吳宗憲前往大同鄉，與縣議員沈志弘走訪寒溪、崙埤、南山及四季村，參與村校聯合運動會，並與代表、村長、耆老及鄉親交流。崙埤部落耆老楊有福更為吳宗憲賜名「鐵木（Temu）」，寓意「為驍勇善戰的勇士」，象徵族人對吳宗憲的肯定與期許。

吳宗憲連日來走訪原鄉，昨天除了參加校運會為選手打氣，先後拜訪寒溪村長董經國、大同鄉民代表會主席賴文富、副主席呂萬福及鄉民代表、崙埤耆老楊有福、南山村長潘文光及四季村長黃金榮，沿途受到鄉親熱情歡迎，許多民眾主動握手合照，氣氛熱絡。

吳宗憲指出，大同鄉幅員遼闊，面臨交通、醫療、教育及產業發展等挑戰，需要更多資源與關注，若有機會承擔縣政，將與議員及部落領袖密切合作，持續推動原鄉建設、觀光與文化保存，讓更多人願意回鄉留鄉發展。

縣議員沈志弘表示，原民鄉親熱情好客，對「正直、正義」的吳宗憲好感度頗高。這次吳宗憲深入四村充分互動，展現對原住民議題的重視與誠意，未來將會持續與吳宗憲攜手，為原鄉爭取更多建設與福利。

91歲的崙埤耆老楊有福表示，「鐵木」源自其中一位族人的祖先之名，昔日從拉拉山遷徙至此，他是一名驍勇善戰的勇士和獵人，更代表做事敏捷、態度謙和、明事理的特質；賜名就是將祖先的祝福與好運賜予吳宗憲，希望競選過程都能一切順利、高票當選，更期待吳宗憲未來推動縣政更加順利。

吳宗憲表示，運動會是原鄉非常重要的活動，今天不只是來共襄盛舉，更是與部落族人真誠交流的過程，感謝耆老的賜名，「鐵木」的名字他非常喜歡，會放在心上提醒自己，未來無論走到哪裡，都要秉持初心，與鄉親站在一起，努力為宜蘭打拚，讓宜蘭走新新路。

宜蘭縣長參選人吳宗憲最近在原鄉跑透透，部落耆老給予肯定並賜名「鐵木」，意寓驍勇善戰的勇士。圖／吳宗憲競辦提供