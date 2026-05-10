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憶北漂後聚少離多 李四川：媽媽住院那一個月是相處最多的時光
今天是母親節，國民黨新北市長參選人李四川談到，做工程的把城市蓋大；當媽媽的把孩子拉拔大，這座城才真正偉大。
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李四川的父母都已離世，他談到，過去數十年公務生涯，把心思都放在工作上，回老家的次數很少。直到媽媽住院那一個月，反而成了那幾年相處最多的時光。這份遺憾，讓他更明白，每一個被撐起來的城市背後，都有一位又一位這樣的母親，撐起一個又一個家。
李談到對城市的治理願景，他說，下一個階段，想把新北市的育兒、教育、長照再往前推一步。讓年輕人不必為了機會離鄉，也讓辛苦半輩子的長輩，在熟悉的巷口就能被照顧。這樣，每一位媽媽才能真正放心。
李四川和妻子育有一子，兒子已經就業。他說，如今我自己也為人父母，與太太一路把孩子拉拔大，才更清楚，有時候，父母要的不多。只是想看看你的笑容，聽聽你的聲音。「今天，回去看看她；或者，撥一通電話吧。愛，要及時，她在等。」
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