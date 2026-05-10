快訊

伊朗秘密補給線曝光！靠1處「地緣黑洞」接收俄國軍火續命

iPhone沒空間了？他曝手機減肥100GB妙招 過來人提醒：LINE別這樣做

NBA／跌破眼鏡？柯爾和勇士再續約兩年 邁入第13個執教賽季

聽新聞
0:00 / 0:00

憶北漂後聚少離多 李四川：媽媽住院那一個月是相處最多的時光

聯合報／ 記者王慧瑛張策／新北即時報導
李四川的父母都已離世，他談到，過去數十年公務生涯，把心思都放在工作上，回老家的次數很少。本報資料照片
李四川的父母都已離世，他談到，過去數十年公務生涯，把心思都放在工作上，回老家的次數很少。本報資料照片

今天是母親節，國民黨新北市長參選人李四川談到，做工程的把城市蓋大；當媽媽的把孩子拉拔大，這座城才真正偉大。

2026九合一選舉

李四川的父母都已離世，他談到，過去數十年公務生涯，把心思都放在工作上，回老家的次數很少。直到媽媽住院那一個月，反而成了那幾年相處最多的時光。這份遺憾，讓他更明白，每一個被撐起來的城市背後，都有一位又一位這樣的母親，撐起一個又一個家。

李談到對城市的治理願景，他說，下一個階段，想把新北市的育兒、教育、長照再往前推一步。讓年輕人不必為了機會離鄉，也讓辛苦半輩子的長輩，在熟悉的巷口就能被照顧。這樣，每一位媽媽才能真正放心。

李四川和妻子育有一子，兒子已經就業。他說，如今我自己也為人父母，與太太一路把孩子拉拔大，才更清楚，有時候，父母要的不多。只是想看看你的笑容，聽聽你的聲音。「今天，回去看看她；或者，撥一通電話吧。愛，要及時，她在等。」

李四川的父母都已離世，他談到，過去數十年公務生涯，把心思都放在工作上，回老家的次數很少。本報資料照片
李四川的父母都已離世，他談到，過去數十年公務生涯，把心思都放在工作上，回老家的次數很少。本報資料照片

李四川 國民黨 新北

延伸閱讀

母親節送禮老被罵浪費錢？網一面倒推「這招」：地方媽媽最愛

日子只能這樣過？在台舉目無親 新住民家暴倖存者：被打要勇敢講出來

母親節前夕 澎湖縣長參選人送康乃馨表祝福

想逃離的家 新住民媽媽家暴求生路

相關新聞

原鄉跑透透 吳宗憲獲耆老賜名「鐵木」驍勇善戰的勇士

關心原鄉部落，宜蘭縣長參選人吳宗憲前往大同鄉，與縣議員沈志弘走訪寒溪、崙埤、南山及四季村，參與村校聯合運動會，並與代表、村長、耆老及鄉親交流。崙埤部落耆老楊有福更為吳宗憲賜名「鐵木（Temu）」，寓意「為驍勇善戰的勇士」，象徵族人對吳宗憲的肯定與期許。

找沈伯洋當市長「鼠患」2天解決 他曝民調數據「大師解決確實絕配」

民進黨傳將派立委沈伯洋選北市長，對於北市爆發「老鼠之亂」，同黨立委莊瑞雄說，找沈伯洋來當市長，鼠患兩天就解決掉。國民黨北市港湖議員參選人陳冠安酸，莊委員這話倒也沒說錯，「找認知作戰大師來解決認知作戰，確實絕配。」

提出「育兒五支柱」計畫成立「婦幼發展委員會」 江啟臣提政見

立法院副院長江啟臣將代表國民黨參選下屆台中市長，今天母親節，他提出「育兒五支柱」計畫，從減輕經濟負擔、強化身心守護、提供彈性托育照顧，到推動企業共托與擴大疫苗補助，建構全方位的支持體系。

珍惜母女相處時光 蘇巧慧曝：昨晚陪媽媽看歌唱節目10分鐘

今天是母親節，民進黨新北市長參選人蘇巧慧馬不停蹄跑行程，她透露，昨晚我有抽空回娘家一趟，陪媽媽看10分鐘的唱歌節目，珍惜母女相處時光。蘇巧慧談到，她一向認真工作，也喜歡她的工作，「我想媽媽會喜歡我現在的樣子」。

憶北漂後聚少離多 李四川：媽媽住院那一個月是相處最多的時光

今天是母親節，國民黨新北市長參選人李四川談到，做工程的把城市蓋大；當媽媽的把孩子拉拔大，這座城才真正偉大。

百里侯爭霸／小校存廢 鍾東錦：小孩不能孤零零長大

苗栗縣長鍾東錦拚連任，面臨民進黨徵召縣議員陳品安挑戰，兩人在小校存廢問題交鋒，鍾接受本報專訪堅持小校併校政策，認為不能讓小孩沒有同儕孤零零長大，「那是很殘忍的事」；另也揭示苗栗科學實驗中學、西湖溪路堤共構，及天花湖水庫三大爭取連任政見。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。