快訊

外媒爆美國等嘸伊朗回覆！急押寶這國幫調停 佛州邁阿密會商推動停戰

深夜長文道別！潘裕文宣布卸下歌手身份 踏上人生另一個旅程

手抖打錯帳號超麻煩？iPhone內建「掃描神功」：長串號碼1秒輸入

聽新聞
0:00 / 0:00

找沈伯洋當市長「鼠患」2天解決 他曝民調數據「大師解決確實絕配」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋。記者陳正興／攝影
民進黨立委沈伯洋。記者陳正興／攝影

民進黨傳將派立委沈伯洋選北市長，對於北市爆發「老鼠之亂」，同黨立委莊瑞雄說，找沈伯洋來當市長，鼠患兩天就解決掉。國民黨北市港湖議員參選人陳冠安酸，莊委員這話倒也沒說錯，「找認知作戰大師來解決認知作戰，確實絕配。」

2026九合一選舉

陳冠安說，首先，如果是沈伯洋當市長，綠營側翼就不會拿高雄老鼠的影片來「南鼠北送」，栽贓到台北來；綠營名嘴也不會聲稱要寄老鼠屍體到沈伯洋辦公室去。

「市府的數據、中央的官員都稱鼠患、漢他疫情並未嚴重，那為何鼠患討論層出不窮？」陳說，

新台灣國策智庫的民調就顯示，鼠患嚴不嚴重的問題，深受意識形態所影響。因為政治立場越綠的群體，越認為鼠患嚴重，且只有泛綠民眾認為鼠患嚴重的比例是過半；其他政治立場者認為鼠患嚴重的比例都低於5成，中間選民更只有3成8。

陳提到，街頭出現老鼠，當然需要解決，但也絕不該過度喧染來做政治鬥爭。事實上，台北市的鼠類通報數從2月的258件，在啟動防治後，到4月已經下滑到76件，減幅7成；衛福部疾管署署長羅一鈞也說今年漢他病毒並未高於往年同期，呼籲民眾不用過度恐慌。

陳冠安提到，今天如果是沈伯洋當市長，相信泛綠群眾不用兩天，大概一夕之間就認為鼠患不嚴重。以此來看，那確實誠如莊瑞雄所言，問題就解決了。

沈伯洋 莊瑞雄 國民黨 台北 民進黨 老鼠

延伸閱讀

鼠患延燒 愛鼠協會：老鼠非妖魔不應虐殺 源頭管理應做2件事

鼠患「套路」有如大罷免2.0？徐巧芯建議沈伯洋「回頭是岸」

台北鼠患引關注 故宮院長：沒東西可吃 不可能進館內

滅鼠藥反害到鳳頭蒼鷹…動保團體：北北基死亡蒼鷹9成2檢出老鼠藥

相關新聞

找沈伯洋當市長「鼠患」2天解決 他曝民調數據「大師解決確實絕配」

民進黨傳將派立委沈伯洋選北市長，對於北市爆發「老鼠之亂」，同黨立委莊瑞雄說，找沈伯洋來當市長，鼠患兩天就解決掉。國民黨北市港湖議員參選人陳冠安酸，莊委員這話倒也沒說錯，「找認知作戰大師來解決認知作戰，確實絕配。」

百里侯爭霸／小校存廢 鍾東錦：小孩不能孤零零長大

苗栗縣長鍾東錦拚連任，面臨民進黨徵召縣議員陳品安挑戰，兩人在小校存廢問題交鋒，鍾接受本報專訪堅持小校併校政策，認為不能讓小孩沒有同儕孤零零長大，「那是很殘忍的事」；另也揭示苗栗科學實驗中學、西湖溪路堤共構，及天花湖水庫三大爭取連任政見。

人物側寫／礦工之子 鍾東錦從政路教育擺第一

苗栗縣客家桐花婚禮四月廿六日舉辦，卅六對新人互許白頭偕老，浪漫的氛圍中，主婚的縣長鍾東錦脫口而出「如果是可可有多好」，鍾東錦政治強人的光環下，「女兒控」流露無遺。

民進黨政府「台灣好生活」高雄宣講 賴瑞隆：選對的人就有好生活

行政院「2026縣市長政策說明會-台灣好生活」下鄉宣講，今首場選在高雄舉行，遭藍營質疑民進黨挾府院黨資源替市長參選人賴瑞隆站台輔選，痛批假宣講、真選舉；不過賴瑞隆四兩撥千金說，選到對的人就會有好生活，希望各地有更多宣講，把高雄經驗讓全台知道。

質疑蘇陣營造假李四川出身背景 李競辦：抹黑一代傳一代

新北市長選戰飄硝煙味，新北蘇系議員翁震州發文質疑李四川家族在小琉球做砂石、環保工程。李四川競辦反擊說，李出身辛苦的討海家庭，全家靠父親討海維生，蘇陣營卻造假李四川家庭背景，以不實資訊羞辱一名從基層打拚的公務人員，「這證明蘇陣營不只想要政治世襲一代傳一代，也將選舉抹黑手段一代傳一代。」

送擴音器吊飾象徵「為民發聲」 侯友宜陪彭康傑掃市場爭取民調支持

新北市長侯友宜今上午來到中壢新明市場，陪同議員參選人彭康傑掃街拜票，逐一跟攤商懇託支持，侯友宜也贈送象徵「為民發聲」的擴音器小吊飾，期許彭康傑能夠多傾聽地方民意。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。