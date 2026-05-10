找沈伯洋當市長「鼠患」2天解決 他曝民調數據「大師解決確實絕配」

民進黨傳將派立委沈伯洋選北市長，對於北市爆發「老鼠之亂」，同黨立委莊瑞雄說，找沈伯洋來當市長，鼠患兩天就解決掉。國民黨北市港湖議員參選人陳冠安酸，莊委員這話倒也沒說錯，「找認知作戰大師來解決認知作戰，確實絕配。」

陳冠安說，首先，如果是沈伯洋當市長，綠營側翼就不會拿高雄老鼠的影片來「南鼠北送」，栽贓到台北來；綠營名嘴也不會聲稱要寄老鼠屍體到沈伯洋辦公室去。

「市府的數據、中央的官員都稱鼠患、漢他疫情並未嚴重，那為何鼠患討論層出不窮？」陳說，

新台灣國策智庫的民調就顯示，鼠患嚴不嚴重的問題，深受意識形態所影響。因為政治立場越綠的群體，越認為鼠患嚴重，且只有泛綠民眾認為鼠患嚴重的比例是過半；其他政治立場者認為鼠患嚴重的比例都低於5成，中間選民更只有3成8。

陳提到，街頭出現老鼠，當然需要解決，但也絕不該過度喧染來做政治鬥爭。事實上，台北市的鼠類通報數從2月的258件，在啟動防治後，到4月已經下滑到76件，減幅7成；衛福部疾管署署長羅一鈞也說今年漢他病毒並未高於往年同期，呼籲民眾不用過度恐慌。

陳冠安提到，今天如果是沈伯洋當市長，相信泛綠群眾不用兩天，大概一夕之間就認為鼠患不嚴重。以此來看，那確實誠如莊瑞雄所言，問題就解決了。